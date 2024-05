Mladi preduzetnici Kolašina predložili ukidanje lokalnih poreza

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Preduzetnički klub Kolašina, koji je u sastavu Unije mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG), predložio je poreske olakšice za mlade preduzetnike do 35 godina, odnosno oslobađanje od lokalnih nameta.

Preduzetnički klub Kolašin na događaju, koji je okupio predstavnike lokalne samouprave i mlade preduzetnike, podnio je inicijativu za osnaživanje mladih kojom se traži konkretno olakšavanje poslovanja mladim preduzetnicima, a odnosi se na poreske olakšice za mlade preduzetnike do 35 godina, konkretno na subvenicionisanje odnosno oslobađanje od lokalnih nameta.

Predsjednik UMPCG, Uroš Bulatović, ocijenio je da je jedan od gorućih problema opštine Kolašin iseljavanje mladih, djelimično prouzrokovano

visokom stopom nezaposlenosti, nemogućnošću profesionalnog usavršavanja i ostvarivanja što će dugoročno rezultirati starenjem radne snage i njenim nedostatkom, a samim tim i usporiti ekonomski rast i razvoj opštine.

Potpredsjednik opštine Kolašin, Vasilije Ivanović, naveo je da Opština radi na stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj preduzetništva i da će mladi uvijek imati podršku pri samozapošljavaju, navodeći i programe podrške razvoju kao i opredijeljena budžetska sredstva, kako bi se osnažili mladi, a samim tim i zadržali u Kolašinu.

Koordinatorka Preduzetničkog kluba Kolašin, Kristina Tomović, pohvalila je korektan odnos Opštine prema aktivnostima koje Klub sprovodi, ističući da Kolašin kao manja opština, ali sa velikim prirodnim bogatstvom, dobrim geografskim položajem i podsticajnom lokalnom politikom razvoja preduzetništva, može postati centar preduzetništva mladih, ulažući u ideje koje su brzorastuće sa tendencijom da postanu dominantne na tržištu.

“Kako bi održao korak sa ostatkom razvijenog svijeta, zadržali mlade i podstakli ih na samozapošljavanje neophodno je preduzeti konkretne korake, što su mladi preduzetnici i učinili podnošenjem inicijative”, navodi se u saopštenju.

Sekretar za finansije opštine Kolašin, Vuk Vuković, inicirao je formiranje radne grupe kako bi se uradila detaljna analiza predmetne inicijative uz konkretne kriterijume i ograničenja, a koja bi kasnije bila upućena na dalju poceduru.

