Mistični Balkan dovodi turiste iz SAD u Crnu Goru i Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dolazak turista iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na Zapadni Balkan biće poseban cilj projekta Jačanje transatlantske saradnje u oblasti turizma između zemalja Zapadnog Balkana i SAD, koji realizuju privredne komore regiona uz podršku američke ambasade.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić upoznao se, tokom radnog ručka, sa planovima projekta koji se promoviše pod sloganom Mistični Balkan i trebalo bi da bude potvrda dobre regionalne saradnje.

Tokom razgovora je, kako je saopšteno iz Vlade, konstatovano da bi dolazak američkih turista bio pravi znak da je region bezbjedan i da nudi mnogo toga zanimljivog, a bio bi i prava poruka kompanijama iz SAD da bi trebalo da dodatno investiraju u Zapadni Balkan.

“Saradnja u turizmu mogla bi da ima veliki multiplikacioni efekat na brojne druge privredne sektore i da je projekat velika šansa za region”, navodi se u saopštenju.

Najavljeno je da će narednog mjeseca u Vašingtonu tokom Transatlantskog ekonomskog foruma Jugoistočne Evrope, biti potpisan memorandum o saradnji između inicijatora projekta.

Glavni događaj planiran je za oktobar, kada će se održati konferencija kojoj će prisustvovati i veliki američki turoperatori.

Zaključeno je da je za uspjeh projekta neophodno i osigurati više boljih avio konekcija od SAD-a do zemalja Zapadnog Balkana.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ambasade SAD, predvođeni zamjenicom ambasadorke Nikol Otala, kao i čelnici komora Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.

