Ministarstvo ćuti o smjeni Odbora direktora Crnogorske plovidbe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo kapitalnih investicija izbjegava da objasni zbog čega je predložilo Vladi, a ona prihvatila, da smijeni dosadašnji Odbor direktora državne pomorske kompanije Crnogorska plovidba iz Kotora, iako je menadžment imao veoma dobre rezulate u proteklih godinu, pišu Vijesti.

List piše da im iz Ministarstva ni nakon sedam dana nijesu odgovorili na pitanje šta ih je motovisalo da iniciraju smjenu dosadašnjeg Odbora direktora Crnogorske plovidbe, uprkos dobrim rezultatima koje je postigao u smislu finansijske konsolidacije, plaćanja rata kredita za kupljene brodove iz sopstvenih sredstava, te zaključivanja brodova kompanije u time charter po mnogo većim dnevnim najamninama od dotadašnjih.

Odbor direktora Crnogorske plovidbe činili su kapetan duge plovidbe Jovo Lazarević kao predsjednik i članovi Vojislav Ilić, Damir Stojanović, Željko Dedijer i Nemanja Petrović.

Pod ovim menadžmentom Crnogorska plovidba, koja je za vrijeme prethodnih njenih DPS-SDP-SD-BS odbora direktora bila hronični dugogodišnji gubitaš, prošle godine je nakon dužeg vremena, ponovno ostvarila dobit.

Kompanija je iz sopstvenih sredstava platila obje ovogodišnje rate u visini od preko 5,2 miliona USD po osnovu kredita kineskoj Exim banci uzetog za gradnju njenih brodova u Šangaju 2012, ali i obavila redovni remont, dokovanje i petogodišnju takozvanu obnovu klase broda Kotor u iznosu od preko 1,1 milion EUR.

Kompanija je simbolično povećala zarade posadama svojih brodova, a prošle godine konačno redefinisala odnose s dotadašnjim dugogodišnjim isključivim unajmiteljem njenih brodova – kompanijom Sea Pioneer iz Londona i za između dva i po i tri puta povećala najamnine po kojima su Kotor i “21. maj” plovili u time-charteru za tog partnera.

Dosadašnji menadžment je po isteku time-chartera za Kotor nedavno našao novog, značajno renomiranijeg unajmitelja iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) s kojim je sklopljen ugovor o time-charteru Kotora na godinu, po dnevnoj najamnini od 20,1 hiljadu USD.

Umjesto ovog Odbora direktora, u kojem su bili predstavnici koje su delegirale Demokrate, DF, URA i SNP, među kojima su bili iskusni pomorci i inženjeri brodogradnje, po preporuci ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića, Vlada je predložila Skupštini akcionara Crnogorske plovidbe da izabere novi odbor u kojem je jedino SNP zadržala mjesta za svoje predstavnike.

Ostali članovi su zamijenjeni kadrom DPS-a, SDP-a i Albanske koalicije, koji nemaju iskustva u pomorstvu.

Iz Ministarstva nijesu odgovorili ni na pitanje Vijesti da saopšte konkretno koja partija je predložila tom organu kojeg kandidata za novi odbor direktora, niti su im dostavili zvanične biografije tih ljudi.

Budući da je jedini vlasnik Crnogorske plovidbe država i da je Vlada imenovala dugogodišnju funkcionerku Ministarstva Snežanu Đurković iz DPS-a da je zastupa na predstojećoj sjednici Skupštine akcionara, izvjesno je da će novi odbor biti imenovan. Na taj način će rukovođenje Crnogorskom plovidbom uskoro preuzeti nova predsjednica odbora Tena Božović, supruga počasnog predsjednika SDP-a i aktuelnog ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića.

Božovićeva je po struci doktor nauka menadžmenta u turizmu. Ona nema nikavog iskustva u upravljanju pomorskom kompanijom koja posluje na svjetskom tržištu brodskog prostora, ali će na mjestu predsjednice odbora direktora Crnogorske plovidbe zamijeniti kapetana duge plovidbe Jova Lazarevića koji za sobom ima preko tri decenije iskustva i rada za renomirane strane brodarske kompanije.

Umjesto dvojice iskusnih inženjera nekadašnjeg Jadranskog brodogradilišta Bijela, koji su bili u dosadašnjem, u novom bordu direktora Crnogorske plovidbe sjediće srednjoškolski nastavnik matematike, Ahmet Markašević, kadar Demokratske partije iz Ulcinja, i ekonomista Milan Popović iz kotorskog DPS-a.

Jedini član dosadašnjeg Odbora direktora kojeg je Ibrahinović predložio i za novi Odbor je kadar SNP-a, Nemanja Popović koji je nekada radio u jednoj pomorskoj agenciji u Kotoru, a isto iskustvo u obavljanju agenturnih poslova za jahte ima i Ivana Kečina. Ova diplomirana menadžerka u pomorstvu do sada nije bila primjetnije partijski eksponirana, ali izvori lista tvrde da je i ona kadar SNP-a.

