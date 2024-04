Minimalne promjene uoči ključnog podatka o inflaciji

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average zatvorio je s minimalnim padom, a ulagači su se borili da povrate nešto pozitivnog zamaha uoči objave ključnih podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Indeks 30 dionica skliznuo je 9,13 bodova ili 0,02 odsto, na 38.883,67. Na svojoj najnižoj sjednici, Dow je pao 320,71 bod, ili 0,82 odsto. S&P 500 je zabilježio rast od 0,14 odsto i završio na 5.209,91, dok je Nasdaq Composite dodao 0,32 odsto i zatvorio na 16.306,64.

Proizvođač čipova Nvidia pao je dva odsto. Nekoliko velikih tehnoloških imena također je bilo negativno tokom dana, s Metom i Netflixom u padu od oko 0,5 odsto odnosno 1,6 odsto, prenosi SEEbiz.

Izvještaj o indeksu potrošačkih cijena za mart predviđeno je za objavu danas. Ekonomisti koje je anketirao Dow Jones očekuju da će inflacija u martu porasti 0,3 odsto na mjesečnoj osnovi.

Ulagači će pažljivo pratiti podatke dok traže tragove o tome kada će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) početi snižavati stope.

Trenutno je pitanje hoće li smanjiti stope u junu, prema alatu FedWatch grupe CME.

“Tržište je bilo u zastoju posljednjih sedmicu, zabrinuto za Fed i njegovu predanost smanjenju kamatnih stopa”, rekao je glavni investicioni strateg u CFRA Research, Sam Stovall.

Upravni partner Harris Financial Group, Jamie Cox, primijetio je da bi rasprodaja u utorak takođe mogla biti sezonska reakcija sedmicu prije Dana poreza.

“Puno je ljudi koji prodaju imovinu da bi platili porez. To se događa svake godine. Dakle, postoji neka vrsta skupa tih faktora”, rekao je Cox.

