Milović: Zaduženje će dodatno izložiti državu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kombinacija zaduženja kod domaćih banaka i dijelom na međunarodnom tržištu, izložiće državu dodatno i pogoršati njenu pregovaračku moć, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

“Kako smo i više puta istakli, dobro je ako nas “okrpi” rekordnih milijardu EUR zaduženja u tekućoj godini”, napisao je Milović na društvenoj mreži X.

On je rekao da veliko zaduženje države kod lokalnih banaka stvara mnogo jači uticaj banaka na državu. Posljedica su neminovna vrlo skupa zaduženja u narednom periodu.

“Više nije pitanje po kojoj se kamatnoj stopi zadužujemo kao država i koja je njena visina, već da li će Crna Gora uopšte biti u mogućnosti da joj neko da kredit”, naveo je Milović.

On je kazao da se sjetimo neuspjelog trećeg pokušaja prodaje državnih zapisa tokom decembra mjeseca.

“Ne zaboravimo da jedino Ukrajina i Moldavija imaju goru poziciju za zaduženje nego Crna Gora. A dje nam je 2025. godina i još jedna milijarda koju treba da otplatimo”, rekao je Milović.

On je poručio da se vrate realnoj ekonomiji, bez populizma, lažnih obećanja i brzih rješenja.

