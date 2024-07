Milović: Pokrenuta spirala sloma javnih finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najavljenom Fiskalnom strategijom Vlade i programom Evropa sad 2 pokrenuta je spirala sloma javnih finansija i potpunog uništenja crnogorske ekonomije, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Nikola Milović.

„Desiće se fiktivni rast životnog standarda, stvaran rast cijena svih proizvoda i usluga, rast sive ekonomije, uništenje Fonda penzijskog i invlaidskog osiguranja (PIO) i javnog penzionog sistema, prodaja državne imovine u bescjenje, rast zaduženosti i javnog duga”, napisao je Milović na mreži X.

Prema njegovim riječima, Crna Gora se nalazi na ivici ambisa i izvjestan joj je grčki scenario.

“Sumanuti populističko potrošački model razvoja i nerealna očekivanja, vode državu u bankrot, a građane na ulice. Evropa sad 2 predstavlja tektonski potres za crnogorsku ekonomiju i javne finansije. Upozoravamo odavno da je povećanje plata na ovaj način jedino moguće uz nova zaduženja, povećanja javnog duga, ili smanjenje doprinosa za penzije, ili kroz nove poreske namete, ili promjenu stope poreza na dodatu vrijednost (PDV)”, tvrdi Milović.

On je poručio da se moraju cijeniti napori prošlih generacija i njihova višedecenijska izdvajanja u Fond PIO.

“Za Fond PIO je vezano preko 360 hiljada građana, 250 hiljada zaposlenih i 110 hiljada penzionera. Realna ekonomija i istorija su do sada pokazale da se pitanja povećanja životnog standarda, samim tim i plata, ne mogu postići kratkoročnim i brzim rešenjima. Suština ovako predstavljenog populističkog modela se upravo ogleda u nuđenju lakih kratkoročnih rešenja za kompleksne ekonomske probleme, sa kojima se suočava crnogorsko društvo i privreda”, upozorio je Milović.

On smatram da je ovakav ekonomski model pogrešan i da će dovesti do rušenje povjerenja, podsticanja zabluda i razočarenja svih građana Crne Gore.

“Još jedna u nizu prevara, obmana i zabluda, koje predstavljaju konačnu fazu Kazino ekonomije, crno ili crveno! Crno da crnje ne može”, zaključio je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS