Milionska šteta pričinjena budžetu Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica preduzeća Alart Centar Budva – CG, V.G. (46), lišena je slobode po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok se jedan od vlasnika te firme N.R. (50) potražuje, zbog milionske štete na račun budžeta Crne Gore.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, su 1. avgusta, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, lišili slobode V.G, koja je uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, privedena na saslušanje nadležnom tužiocu.

Krivičnom prijavom je, pored V.G, obuhvaćeno i preduzeće Alart Centar Budva – CG, zbog sumnje da su u periodu od 2016. do prošle godine počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa.

Službenici Odsjeka, sprovodeći mjere i radnje po istoj pravnoj stvari, danas su Osnovnom državnom tužilaštvu podnijeli i krivičnu prijavu protiv N.R, jednog od vlasnika preduzeća, zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

„Imenovani su počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret na način što je N.R, kao jedan od vlasnika preduzeća, u periodu od 2016. do prošle godine, davao usmene naloge V.G, da se jedan dio notarskih zapisa o prodaji stambeno – poslovnih jedinica u kompleksu Porto Budva, ne prikazuje u knjigovodstvu preduzeća Alart Centar Budva – CG, kao i da se drugi dio prihoda ostvaren prodajom stambeno poslovnih jedinica, a koji su uplaćivani od kupaca, takođe ne prikazuje u knjigovodstveno-poslovnoj dokumentaciji“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

To je sve, kako su objasnili, rađeno sa ciljem djelimičnog ili potpunog izbjegavanja plaćanja poreza, prikrivajući podatke o zakonito stečenim prihodima radi sticanja protivpravne imovinske koristi, čime je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 2,04 miliona EUR.

Službenici Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, preduzimaju mjere i radnje na lociranju N.R, koji je od 1. avgusta nedostupan nadležnim organima.

„Napominjemo da se radi o N.R. kome je tokom prošle godine, shodno članu 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, dodijeljeno crnogorsko državljanstvo, kao investitoru velikog projekta Porto Budva u Budvi, u vrijednosti oko 80 miliona EUR“, precizira se u saopštenju.

Upravo je navedeni projekat, kako su dodali, bio predmet kontrole službenika Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finansijskih istraga, kojom je utvrđeno da su prijavljeni počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, oštetivši budžet Crne Gore u iznosu od 2,04 miliona EUR.

Sektor za borbu protiv kriminala će i u narednom periodu nastaviti nesmanjenjim intenzitetom policijsko – tužilačke mjere i radnje na otkrivanju i procesuiranju odgovornih u privrednim aktivnostima, u odnosu na krivična djela koja sa sveukupnom posljedicom nanose enormne štete po budžet države i njenih građana, podrivajući ekonomski sistem Crne Gore.

