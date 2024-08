Milioniti putnik na podgoričkom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodrom Podgorica opslužio je danas milionitog putnika u ovoj godini.

“Putnica Beata Wieleba je sletjela na podgorički aerodrom letom Ryanaira iz Londona. Tako je oboren dosadašnji rekord iz prošle godine, kada je milioniti putnik u Podgorici opslužen 14. avgusta”, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Milionita putnica je na poklon od Privredne komore (PKCG) dobila vaučer u iznosu od 500 EUR, od hotela Splendid vikend za dvoje, od žičare Kotor-Lovćen VIP karte, od Volija vaučer u iznosu od 100 EUR, kao i pozivnicu crnogorske pivare Mamut za Beer fest.

Izvršni direktor ACG, Roko Tolić, saopštio je da je novi rekord pokazatelj uspješne sezone.

“Milionita putnica je došla na krilima Ryanaira koji se često pominje u crnogorskim medijima ovih dana, ali je ta avio-kompanija, naravno, samo jedna u nizu naših partnera. Uz to, Aerodromi posebno cijene partnerske ruke prijatelja iz PKCG, jer smo na istom zadatku i vjerujem da kao tim možemo da budemo uspješni”, rekao je Tolić.

Da će se uspješna saradnja ACG i PKCG nastaviti, siguran je i predsjednik Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG, Ranko Jovović.

“Naša današnja akcija je nastavak partnerstva koje smo uspostavili povodom jačanja avio-dostupnosti. PKCG će biti svojevrstan medijator u nastojanju da kreiramo nove fondove, kako bismo privukli što više avio-kompanija da saobraćaju ka Crnoj Gori, ne samo tokom ljeta, već tokom cijele godine”, najavio je Jovović.

Podršku na tom putu pružiće i Montenegro Stars Hotel Group.

PR menadžerka te hotelske grupe, Maja Vukićević, kazala je da se nadaju da će nova uprava ACG uspjeti u svom naumu i nedavno predočenim planovima da se mnogo više radi sa niskobudžetnim prevoznicima.

“Izuzetno nam je važno da na svaki mogući način animiramo goste sa tržišta Zapadne Evrope, naročito Velike Britanije. U kontekstu otvaranja novih linija, kompanija Montenegro Stars Hotel Group, u okviru kog posluje hotel Splendid, pomoći će vrlo rado, ukoliko to bude potrebno, i novčanim sredstvima, kao što smo to radili ranije. Sponzorisaćemo takve akcije“, navela je Vukićević.

Aerodromi Crne Gore su od početka godine opslužili preko 1,64 miliona putnika, što je 17 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno deset odsto više u poređenju sa 2019.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS