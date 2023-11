Milatović: Zainteresovani smo za privlačenje njemačkog kapitala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je zainteresovana za privlačenje njemačkog kapitala, intenziviranje privredne saradnje i organizovanje poslovnih foruma, kao i jačanje trgovinske razmjene, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, otpočeo zvaničnu posjetu Njemačkoj, na poziv predsjednika te države Frank Valtera Štajnmajera.

On će sjutra biti dočekan uz najviše državne počasti u dvorcu Belvi, gdje je predviđen sastanak sa Štajnmajerom, a zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države.

“Teme razgovora biće jačanje bilateralne političke i ekonomske saradnje između država kao i podrška Njemačke, kao značajnog partnera i saveznika, ubrzanju evropskog puta Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Milatović je večeras, uoči susreta sa Štajnmajerom, razgovarao sa predstavnicima Istočnog odbora njemačke privrede na temu jačanja ekonomske saradnje između dvije države.

“Zainteresovani smo za privlačenje njemačkog kapitala u takozvane greenfield investicije, intenziviranje privredne saradnje i organizovanje poslovnih foruma, kao i jačanje trgovinske razmjene u narednom periodu”, poručio je Milatović.

On je kazao da je Crna Gora veoma zainteresovana za otvaranje predstavništva Njemačke privredne komore u Crnoj Gori.

Milatović je istakao da je nedavno formirana nova crnogorska Vlada koja će raditi na uklanjanju svih prepreka sa ciljem privlačenja novih investicija.

Kako je saopšteno, sastanku su prisustvovali predstavnici Hamburg port consultinga, kao i kompanije iz ICT, farmaceutskog i energetskog sektora, a fokus razgovora bio je na transportnoj infrastrukturi – Luci Bar, telekomunikacijama i energetici.

“Predstavnici njemačke privrede, među kojima i onih preduzeća koja već posluju u Crnoj Gori poput Telekoma i Stada, saopštili su kako postoji značajno interesovanje tih kompanija za ulaganje u Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Oni su najavili dolazak biznis delegacije iz Njemačke u Crnu Goru početkom naredne godine i poručili da žele da grade institucionalno partnerstvo i da pomognu evropske integracije naše zemlje.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da Istočni odbor njemačke privrede svake godine stipendira studente završnih godina i tek svršene studente iz država Zapadnog Balkana.

“Crna Gora trenutno broji preko 35 alumnista ovog programa koji su obavljali praksu u nekoj od njemačkih kompanija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici udruženja kazali da očekuju da će se broj korisnika stipendija iz Crne Gore povećati.

“U okviru posjete Njemačkoj predsjednik Milatović biće sjutra gost i Njemačkog društva za vanjsku politiku. Boravkom u Berlinu on nastavlja započeti niz posjeta prijestonicama država Evropske unije sa ciljem ubrzanja evropskih integracija naše države”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS