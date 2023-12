Milatović: Snažna podrška inicijativama usmjerenim na razvoj

Danilovgrad, (MINA-BUSINESS) – Valorizacija turističkog potencijala, sa akcentom na istorijske i vjerske sadržaje, unapređenje poljoprivredne proizvodnje i afirmisanje poslovnog ambijenta treba da budu osnovni stubovi prosperiteta Danilovgrada, poručio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

„Povezivanje tih potencijala učiniće ovu opštinu mjestom koje nije usputna stanica za turiste, već nezaobilazna destinacija na kojoj će, istovremeno, moći da pronađu duhovni mir u manastiru Ostrog ili Ždrebaonik, tragaju za svjedočanstvima davno minulih vremena na Martinićkoj Gradini, istražuju zaostavštinu antičke epohe na Tarašu, Crkvinama, Sigama i Podvrhu, kupaju se u Zeti i uživaju u plodovima bjelopavlićke ravnice“, saopštio je Milatović na svečanosti povodom Dana opštine Danilovgrad.

On je ocijenio da nadgradnja postojeće infrastrukture, kroz realizovane projekte kao bulevara Danilovgrad – Podgorica, i one čija realizacija predstoji poput Martinićkog puta, predstavljaju neophodan preduslov privrednog i ekonomskog razvoja i moraju biti u vrhu prioriteta lokalne i državne vlasti.

„Želim i da iskažem očekivanje građana i građanki Danilovgrada, odakle je ubjedljivom pobjedom na lokalnim izborima u oktobru prošle godine i trasiran put izboru sadašnje Vlade, da u okviru kapitalnog budžeta budu izdvojena odgovarajuća sredstva za infrastrukturni razvoj opštine, jer Danilovgrad više nema vremena da čeka“, poručio je Milatović.

On je podsjetio i da je na današnji dan, prije 79. godina, razgrnut mrak fašističke okupacije i, junačkim podvigom partizanskih jedinica, oslobođen Danilovgrad.

„Prve ustaničke akcije iz jula 1941. godine, među kojima se kao najvažnije izdvajaju razoružavanje okupatorske postaje u Spužu i okršaj na Bralenovici, predstavljale su nagovještaj duge, četvorogodišnje borbe, koja će u konačnom biti potvrđena slobodarskim pečatom dana koji danas obilježavamo“, rekao je Milatović.

On je dodao da je na taj način u istorijske čitanke, 9. decembar 1944. godine upisan kao simbol prkosa i podsjetnik budućim generacijama o žrtvi koju su za slobodu podnijeli njihovi preci.

„Valja pomenuti i heroje koji su, nemjerljivim doprinosom narodnooslobodilačkoj borbi, pronosili vojničku slavu bjelopavlićkog i katunskog naroda širom nekadašnje Jugoslavije, poput Jagoša Žarića, Milovana Šaranovića, Veljka Milatovića, Vladana Đuranovića i mnogih drugih. Dužni smo da im danas, sa ovog mjesta, odamo počast i zahvalimo se za slobodu koju su nam ostavili u amanet“, kazao je Milatović.

On je podsjetio da je Danilovgrad osnovan kao plod nastojanja kralja Nikole da na desnoj obali Zete izgradi varoš koja će biti spona između stare Crne Gore i Brda.

„Danilovgrad je prolazio dinamične faze razvoja. Smješten u srcu Bjelopavlića, na geografskoj raskrsnici između sjevera i juga, istoka i zapada naše države, u prostornom srcu Crne Gore, ovo posebno mjesto već više od vijek i po plijeni svojom ljepotom i autentičnošću“, naveo je Milatović.

On smatra da razvoj Danilovgrada, u najznačajnijem dijelu njegovog postojanja, nije pratila dinamika kakva je bila prisustna u susjednoj Podgorici ili Nikšiću, ali da je sačuvan značajan dio resursa koji predstavljaju osnov za kreiranje dugoročnih razvojnih politika, čijom uspješnom realizacijom će se u kontinuitetu unapređivati uslovi za život svih Danilovgrađanki i Danilovgrađana.

Milatović je saopštio da je, u ime građana Crne Gore, odlučio da pjevaču Zoranu Kaleziću posthumno dodijeli Orden Crnogorske zastave drugog stepena, odlikovanje za naročite zasluge za Crnu Goru.

On je poručio i da će lokalna vlast u njemu imati snažnu podršku za sve incijative i aktivnosti, koje su usmjerene na razvoj opštine.

