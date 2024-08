Milatović: Smanjenje PDV-a bi snizilo cijene i povećalo kupovnu moć

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Smanjenje stope poreza na dodatu vrijednost (PDV), umjesto umanjenja penzionih doprinosa, snizilo bi sve cijene, povećao kupovnu moć svih građana, unaprijedilo konkurentnost privrede i podstaklo ekonomski rast, saopštio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

„Pošto javna diskusija u vezi sa programom Evropa sad 2 ne postoji, postavljam još jedno pitanje Vladi, iako ni na prošlo nijesam dobio odgovor – zašto Vlada ne smanji PDV umjesto smanjenja doprinosa na penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO)“, napisao je Milatović na društvenoj mreži X.

On je podsjetio da je Vlada predložila povećanje prosječne neto zarade od šest odsto kroz smanjenje penzionih doprinosa.

„Predloženim smanjenjem doprinosa Vlada, bez javne rasprave i širih konsultacija, kao i bez saglasnosti socijalnih partnera, dovodi u pitanje penzioni sistem međugeneracijske solidarnosti i koncept penzije kao ekonomske, a ne socijalne kategorije“, rekao je Milatović.

On je dodao da Vlada namjerava da napravljeni minus u javnim finansijama kompenzuje povećanjem PDV-a i ostalih dažbina na turizam, vina, online trgovinu i kulturu, što dodatno doprinosi ionako nepodnošljivom rastu cijena.

„Naime, svjedoci smo da je rast cijena već potpuno pojeo najavljeno povećanje zarada, čime izostaju očekivani pozitivni efekti, za razliku od kreiranih rizika koji postaju sastavni dio penzionog sistema“, kazao je Milatović.

On je pitao zašto se, umjesto redistribucije jednog dijela penzionih doprinosa, ne smanji stopa PDV-a ukoliko se želi povećati standard svih građana.

„Logika je ista – manji porezi (ili doprinosi) stimulisali bi tražnju i ekonomsku aktivnost. Negativni aspekti su više-manje isti kao i u slučaju smanjenja doprinosa, međutim pozitivnih efekata u slučaju smanjenja PDV-a ima više“, tvrdi Milatović.

On je kazao da ne znači da je njegov predlog jedino rješenje, ali da je Crnoj Gori potrebna javna diskusija o toj i ostalim ekonomskim politikama, a ne njihovo brzopleto i netransparentno donošenje.

