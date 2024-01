Milatović pozdravio neusvajanje izmjena Zakona o elektronskim komunikacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozdravio je odluku Skupštine da ne izglasa izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama.

On je istakao da je korektivnom ulogom predsjednika države u zakonodavnom procesu zaustavljeno donošenje zakona koji je suprotan pravnoj tekovini EU.

„Pozdravljam odluku Skupštine da uvaži primjedbe koje sam iznio na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama, te da odustane od njegovog ponovnog izglasavanja“, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

Milatović je, povodom ponovnog usvajanja izmjena i dopuna Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o privrednim društvima, kazao da ostaje uvjeren da će primjena tih izmjena dovesti do negativnih posljedica u praksi.

