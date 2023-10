Milatović povukao Đukanovićev predlog

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović povukao je predlog bivšeg predsjednika Mila Đukanovića za imenovanje Radoja Žugića za guvernera Centralne banke (CBCG), potvrđeno je Vijestima u kabinetu predsjednika.

Milatović je odluku o povlačenju Đukanovićevog predloga uputio parlamentu.

“Uskoro će biti upućen predlog parlamentu za čelnika ove regulatorne institucije”, kazali su u kabinetu.

Prema Zakonu o CBCG guvernera imenuje Skupština na predlog predsjednika države. Guverneru mandat traje šest godina i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno.

Doskorašnji predsjednik države Milo Đukanović krajem septembra prošle godine uputio je bivšoj predsjednici Skupštine Danijeli Đurović predlog da se guverner CBCG Radoje Žugić ponovo imenuje na tu poziciju, ali Đurović je taj predlog držala u fioci i nije ga stavila da se poslanici o njemu izjasne.

Žugiću je zvanično mandat u vrhovnoj monetarnoj instituciji istekao sredinom oktobra prošle godine.

Iz Kabineta Đurović Vijestima je u maju rečeno da zbog nemogućnosti još aktuelnog predsjednika države da uskladi svoje međunarodne aktivnosti sa radom Skupštine u proteklom periodu nije došlo do stavljanja ovog predloga u skupštinsku proceduru.

Vijesti pišu da Žugić slovi za jednog od ključnih Đukanovićevih ljudi od povjerenja. On je prvi put u CBCG došao u oktobru 2010. godine, nakon što je DPS s te pozicije uklonio Ljubišu Krgovića. Žugić prvi put u CBCG ostaje do kraja 2012. godine, kada mu je Đukanović tražio da dođe na mjesto ministra finansija, koje je pokrivao do izbora prelazne Vlade u prvoj polovini 2016. godine.

Skupština je 30. septembra 2016. godine na predlog tadašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića izabrala ponovo Žugića za guvernera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS