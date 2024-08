Milatović nastavlja da komentariše teme koje nijesu u njegovoj nadležnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović nastavlja da komentariše teme koje po Ustavu nijesu u njegovoj nadležnosti, a uporno ignoriše da se izjasni na one teme koje zbog funkcije treba da komentariše i reaguje, ocijenjeno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

“Nakon što je uspostavio praksu da redovno komentariše i zajedno sa opozicijom kritikuje sve mjere Vlade, Milatović sada komentariše i socijalni dijalog, dok i dalje ćuti na dodjelu pasoša Naseru Ramaju”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su rekli da dok navodno sa cijelom opozicijom iskazuje brigu što zbog globalne inflacije uvećanje zarada neće imati veći efekat, Milatović zaobilazi da komentariše odluku Vlade Dritana Abazovića da dodijeli pasoš osobi koja je osumnjičena za utaju poreza u iznosu od dva miliona EUR.

“U međuvremenu, stiče se zaključak da Milatović i opozicija kao jedinu mjeru za globalno poskupljenje predlažu da zarade ostanu iste, ili da se eventualno uvećavaju za par EUR godišnje”, rekli su iz PES-a.

Iz PES-a su još jednom pozvali Milatovića i člana Savjeta za odbranu da se izjasni povodom slučaja Ramaj, ukoliko nije pristao da bude politička marioneta Građanskog pokreta (GP) URA.

“Ukoliko je zamijenio ulogu predsjednika da djeluje u opštem interesu svih građana sa sitnim političkim piljarenjem, onda je potpuno jasno što ignoriše da bude principijelan i da se izjasni kada su u pitanju kontroverzne radnje njegovih budućih političkih partnera”, zaključuje se u saopštenju.

