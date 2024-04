Milatović na samitu Inicijative tri mora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovaće sjutra u Viljnus, gdje će učestvovati na samitu Inicijative tri mora.

Milatovića je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na samit pozvao predsjednik Litvanije Gitanasa Nausede.

Navodi se da je taj poziv rezultat bilateralnog sastanka koji su imali na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji u februaru ove godine.

“Ovo je prvo učešće Crne Gore na Samitu koji se od svog osnivanja 2016. godine redovno održava na predsjedničkom nivou”, ističe se u saopštenju.

Iz Milatovićevog kabineta su kazali da je cilj Inicijative tri mora razvoj privrede i jačanje veza između regiona centralne i istočne Evrope, kao i unapređenje saradnje u oblasti transporta, digitalizacije i energetike.

“Ova politička platforma danas broji 13 država članica Evropske unije, dok je podržavaju i u njoj aktivno učestvuju strateški partneri poput Evropske komisije, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke”, naveli su iz Milatovićevog kabineta.

U saopštenju se poručuje da će učešće Crne Gore na samitu Inicijative biti dodatan impuls našem integracionom putu ka punopravnom članstvu u EU.

