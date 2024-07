Milatović: Iskoristiti potencijale Kolašina na pravi način

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Opština Kolašin, kao pokretač ekonomskog razvoja sjevernog regiona, mora na održiv način nastaviti sa ulaganjima u infrastrukturu, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je danas boravio u radnoj posjeti Opštini Kolašin, na poziv predsjednika opštine Petka Bakića.

Milatović je, , kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u razgovoru sa Bakićem i potpredsjednicima Vasilijem Ivanovićem i Miodragom Bulatovićem upoznat sa aktivnostima i projektima koji se sprovode, ali i brojnim izazovima sa kojima se susrijeće opština Kolašin.

On je istakao da se snaženjem privredne aktivnosti kroz privlačenje investicija može dodatno unaprijediti kvalitet života građana u Kolašinu.

“Naglasio je da je imperativ da se trenutni investicioni ciklus prilagodi društvenom i prirodnom ambijentu, te da prevelika gradnja stambenih i turističkih kapaciteta mora biti praćena adekvatnim strategijama i planovima koji će transformisati Kolašin iz zimskog u planinski turistički centar različitih sadržaja”, kaže se u saopštenju.

Milatović je posjetu završio obilaskom Nacionalnog parka Biogradska gora, gdje je razgovarao sa mladim preduzetnicima i aktivistima iz tog kraja koji su ga upoznali sa izazovima sa kojima se suočavaju, kao i idejama za prosperitetniju budućnost Kolašina.

“Predsjednik je kazao da ga raduje što vidi ovoliki broj uspješnih mladih ljudi koji su ostali u Kolašinu, dodajući da je budućnost grada u njihovim rukama”, navodi se u saopštenju.

Milatović je poručio da država mora stvoriti uslove koji će omogućiti mladima da ostanu i da svojim znanjem i idejama budu pokretači pozitivnih promjena u zajednici, jer samo tako će Kolašin postati mjesto u kojem će ljudi ostajati.

