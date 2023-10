Milatović: Crna Gora može postati regionalni hub u oblasti vještačke inteligencije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora može postati regionalni hub u oblasti vještačke inteligencije i tako privući uspješne ljude iz svijeta, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On se sastao sa bivšim potpredsjednikom Google-a i ekspertom za vještačku inteligenciju Jeffom Huberom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima za razvoj AI tehnologija u Crnoj Gori.

“Uvjeren sam da naša zemlja može postati regionalni hub u ovoj i oblasti obrazovanja, i na taj način privući brojne talentovane i uspješne ljude iz cijelog svijeta”, napisao je Milatović na svom profilu na platformi X.

