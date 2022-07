Mijat Mirković predsjednik Odbora direktora CGES-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Diplomirani inženjer elektrotehnike, Mijat Mirković, izabran je danas na funkciju predsjednika Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

„Većina članova Odbora direktora CGES-a u novom sazivu je na današnjoj konstitutivnoj sjednici ukazala povjerenje Mirkoviću, imenujući ga za predsjednika ovog najvišeg tijela“, saopšteno je iz kompanije.

Kako su naveli, izabran je i potpredsjednik iz redova italijanske Terne, Đakomo Donini.

Iz CGES-a su podsjetili da je na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara CGES-a, 28. juna, jednoglasno potvrđena odluka o izboru članova Odbora direktora te energetske kompanije, koju će u novom mandatu predstavljati Aleksandar Mijušković, koji je reizabran na tu funkciju, kao i novi članovi Zdravko Blečić, Almedina Husović i Mijat Mirković.

Preduzeće Elektromreža Srbije u Odboru CGES-a zastupaće, kao i do sada, Jelena Matejić, a italijansku Ternu dosadašnji članovi Đakomo Donini i Guido Guida.

Iz CGES-a je saopšteno da je Mirković diplomirani inženjer elektrotehnike, koji ima respektivno 20-ogodišnje iskustvo u oblasti energetike.

Do danas, kada je stupio na novu dužnost predsjednika Odbora direktora, obavljao je poslove šefa Službe za razvoj, planiranje mreže i praćenje projekata u CGES-u.

U periodu od 2019. do prošle godine bio je direktor Sektora za razvoj i investicije, a od 2012. do jula 2018, odnosno novembra 2019, obavljao je funkciju šefa Službe održavanja, odnosno Službe eksploatacije.

Mirković je bio i šef trafostanice Podgorica 1, a duži period je pokrivao funkcije tehničkog direktora ED Cetinje, kao i šefa Odjeljenja za investicije i saglasnosti u istoj distribuciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS