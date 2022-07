MHA traži strogo poštovanje propisa o buci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje hotela Crne Gore (MHA) dalo je svim crnogorskim opštinama rok da do večeras počnu s primjenom Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od buke, i najstrožije sankcionišu prekršioce.

Predstavnici MHA su poručili da će u slučaju da se nastavi kršenje tog zakona podnijeti prijave nadležnim organima i odštetne zahtjeve prije utuženja.

“Ukoliko ni tada ne budu postupali po dužnosti, pljuštaće tužbe za krivična djela protiv službene dužnosti sa umišljajem”, navodi se u saopštenju MHA.

MHA će, kako su najavili, obavijestiti Evropsku komisiju o sistemskom kršenju zakona, naročito prvog kriterijuma za ulazak Crne Gore u EU, koji se odnosi na institucionalnu garanciju vladavine prava i ljudskih prava.

“Problem buke muči crnogorski turizam već decenijama. Nadležni organi ne postupaju po zakonu, a u posljednje vrijeme zabrinjava i udruženo oglašavanje prekršioca zakona bez institucionalne reakcije i sankcija”, rekli su iz MHA.

Oni su podsjetili da Crna Gora želi da postane članica EU i atraktivna turistička destinacija, što znači da nema mjesta nepoštovanju zakona i zaštiti delikvenata.

MHA je pozvalo sve hotelijere i gastronome da prijave buku i nelegalne djelatnosti u turizmu putem posebnog linka, na osnovu kojeg će se prijave dalje procesuirati anonimno: https://bit.ly/Prijava-buke-i-nelegalnih-djelatnosti.

MHA, koje ima 127 članova, pozvalo je hotelijere, gastronome i ostale privrednike u turizmu i da se pridruže posebnoj Viber zajednici za dalju koordinaciju aktivnosti i mjera: https://bit.ly/MHA-Viber-zajednica

