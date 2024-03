MF: Potrebni efikasniji rezultati u reformi poreskog sistema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas, na predlog Ministarstva finansija, za vršioca dužnosti direktora Poreske uprave (PU) izabrala Savu Laketića, potvrdili su iz tog resora i dodali da očekuju efikasniju reformu poreskog sistema.

„Vršilac dužnosti direktora se bira na period od najduže šest mjeseci, a u zakonskom roku će biti spoveden i javni konkurs za izbor direktora PU“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako su kazali, Laketić je stručni kadar i profesionalac, koji dolazi sa pozicije izvršnog direktora kompanije PricewaterhouseCoopers (PwC) za Crnu Gore. On je i član Upravnog odbora Američke privredne komore (AmCham).

„Ključni uslovi za ovo značajno kadrovsko rješenje su stručnost, fokusiranost na rezultate kroz jasnu strategiju, uz indikatore uspjeha i prioritete u radu, kao i liderske sposobnosti“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvu i Vladi su, kako se navodi, najvažniji rezultati koji novi tim treba da ostvaruje, uz proaktivnost, timski rad i inkluzivnost, s obzirom na to da su potrebni ljudi koji mogu lako da rade u timu, predvode ga i njeguju raznolikost.

„Očekujemo efikasniju reformu poreskog sistema, jačanje poreske discipline, posvećenost i ubrzavanje reformskog procesa, kao i unapređenje procesa rada PU, u interesu države, građana i privrede“, rekli su iz Ministarstva.

Iz tog resora su podsjetili da Laketić ima značajno radno iskustvo, a posljednjih 11 godina bio je angažovan na više od 100 revizorskih i konsultantskih projekata sa različitim ulogama, od člana do vođe i menadžera projekta.

„Laketić je bio član nekoliko timova PwC-a, jedne od najvećih svjetskih revizorsko-konsultantskih kuća. Radi se o timovima za reviziju, za saradnju sa javnim sektorom, tržište kapitala, računovodstveno-savjetodavne usluge, kao i PwC Akademiju“, dodaje se u saopštenju.

Pored velikog i značajnog iskustva u reviziji, aktivno je učestvovao u različitim projektima primjene međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), unapređenja internih procesa i procedura te finansijskog upravljanja i izvještavanja.

