Memoradnum o saradnji nacionalnih tijela za konkurenciju Crne Gore i Mađarske

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za zaštitu konkurencije Crne Gore (AZK) i Mađarsko nacionalno tijelo za zaštitu konkurencije (GVH) potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime će se doprinijeti bržem usklađivanju crnogorskog zakonodavnog okvira u toj oblasti sa pravilima Evropske unije (EU).

Sporazum je potpisan u sjedištu GVH-a.

“Ova saradnja će, između ostalog, doprinijeti što bržem usklađivanju crnogorskog zakonodavnog okvira u oblasti konkurencije sa pravilima EU”, saopšteno je iz AZK.

U saopštenju se ističe da odnose GVH-a i AZK-a odlikuju dobra saradnja, koja će dodatno biti unaprijeđena memorandumom, budući da crnogorska Agencija redovno učestvuje u obukama Regionalnog centra za konkurenciju u Budimpešti, koji zajednički vode GVH i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

“Od 2005. godine Centar pruža pomoć u oblasti prava i politike konkurencije, na osnovu stručnosti obje organizacije, uglavnom nacionalnim tijelima za konkurenciju zemalja istočne, jugoistočne, centralne Evrope i zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

Sporazum, između ostalog, uključuje uspostavljanje jakih i profesionalnih veza između stručnih službi, profesionalnu pomoć mađarske strane u složenim slučajevima konkurencije, razmjenu znanja o digitalizaciji administrativnih procesa i promovisanje pristupanja Crne Gore EU uz usklađivanju zakona o konkurenciji.

Predsjednik GVH Čaba Balaž Rigo istakao je da je u interesu Mađarske da se države zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, što prije priključe EU.

On je dodao da vjeruje da će Crna Gora nastaviti da se usklađuju sa pravilima EU i kao konačni cilj dostići potpunu usklađenost sa pravnim sistemom EU u oblasti konkurencije.

Predsjednik Savjeta Agencije i šef Pregovaračke radne grupe za poglavlje 8 – Konkurencija, Dragan Damjanović, istakao je da obaveze iz pregovaračkog poglavlja predstavljaju ključni izazov za menadžment AZK-a.

On saradnju sa kolegama iz GVH-a vidi kao način da Agencija pokaže da može da raditi zajedno sa EU partnerima i da se AZK pozicionira kao relevantan partner svim nacionalnim tijelima za konkurenciju.

“Podrška partnera iz EU je važan alat na planu dostizanja EU standarda i putu ka punopravnom članstvu u evropsku porodicu. Raduje činjenica da je zajednički cilj da Crna Gora ispuni kriterijume za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija i u končanom, postane nova članica EU”, naglasio je Damjanović.

