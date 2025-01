Mediteran može da predvodi svijet u tranziciji čistije energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mediteranski region, sa resursima sunca i vjetra, strateškom lokacijom i ogromnim potencijalom za vodonik, ima sve što je neophodno da predvodi svijet u tranziciji čistije energije, saopštio je predsjednik Odbora Regulatorne agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), Branislav Prelević.

Prelević je u ulozi predsjednika Udruženja Mediteranskih energetskih regulatora (MEDREG) učestvovao na Skupštini Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA), odnosno na okruglom stolu Energetske tranzicije širom Mediterana: Omogućavanje infrastrukture za održivu budućnost.

On je, kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu REGAGEN-a, ukazao da potražnja za energijom raste, a klimatske promjene zahtijevaju hitnu akciju, te da Mediteran stoji kao energetska elektrana, spremna da zadovolji svoje rastuće potrebe dok snabdijeva Evropu i šire čistom energijom.

Prelević smatra i da je neophodno harmonizovati regulative električne energije, vodonika, ili derivata, kako bi se olakšala međunarodna trgovina.

On je predstavio pregled aktivnosti MEDREG-a do 2030. godine, kako bi se osiguralo usklađivanje propisa, ulaganja u infrastrukturu, razvoj tržišta i politička saradnja, a sve u cilju jačanja potencijala međunarodne trgovine električnom energijom, vodonikom i njihovim derivatima.

Ovo je ujedno bila prilika da se Prelević i Sekretarijat MEDREG-a sastanu sa partnerskim organizacijama radi koordinacije i organizovanja predstojećih zajedničkih aktivnosti.

