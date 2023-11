Martinović: Ova i naredna godina da budu još jedno poglavlje uspjeha

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera, Vladimir Martinović, čestitao je Dan Opštine Kotor, sa željom da ova i naredna godina budu još jedno poglavlje uspjeha, saradnje i rasta.

“Čvrsto vjerujem da će Kotor nastaviti da privlači posjetioce svojom jedinstvenom ljepotom i gostoljubivošću. Neka ova i naredna godina budu još jedno poglavlje uspjeha, saradnje i rasta, kako bismo zajedno gradili još svjetliju budućnost”, navodi se u čestitki Martinovića povodom Dana Opštine Kotor.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, Dan Opštine Kotor čestitao njenom predsjedniku Vladimiru Jokiću, predsjednici Skupštine Opštine Maji Mršulji i svim građanima.

“Ovo je prilika da odamo počast bogatoj baštini i izuzetnoj zajednici koja čini srce ovog prelijepog grada. Priznanje UNESCO-a nas sve dodatno obavezuje i naglašava odgovornost prema kulturnom naslijeđu koje sa pažnjom treba da čuvamo”, zaključio je Martinović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS