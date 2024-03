Martinović: Intenziviraćemo saradnju sa Svjetskom turističkom organizacijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera intenziviraće saradnju sa Svjetskom turističkom organizacijom (UN Tourism) kroz različite inicijative, saopštio je resorni ministar Vladimir Martinović.

On je na sastanku sa generalnim direktorom UN Tourism, Zurabom Pololikashvilijem, na Sajmu u Berlinu kazao da će te inicijative uključivati mogućnost upućivanja službenika u sjedište organizacije radi sticanja boljeg uvida u rad te prestižne svjetske institucije.

Martinović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, istakao važnost dosadašnjeg partnerstva i otvorio vrata za dalju saradnju i razvoj turizma u narednom periodu.

Pololikashvili je rekao da mu je drago što su dio Ministarstva ekologija i održivi razvoj i što imaju jednake poglede na ruralni turizam i njegov razvoj.

U razgovoru je poseban naglasak stavljen na važnost promocije i privlačenja investicija u Crnu Goru.

Martinović je rekao da prepoznaju važnost promovisanja jedinstvenih turističkih atrakcija zemlje i stvaranja stimulativnog okruženja za investitore kako bi se dodatno podstakao turistički razvoj.

“Nastavićemo da radimo sa drugim relevantnim partnerima kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja turizma i doprinijeli daljem prosperitetu Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije”, kazao je Martinović.

Bilo je riječi i o razvoju ruralnog turizma u Crnoj Gori, gdje je Martinović zatražio podršku. Naime, UN Tourism je od 44 sela iz 32 države u Programu unapređenja – Best tourism villages izabralo dva crnogorska sela Godinje i Gornja Lastva koja su dobila ehničku podršku za unapređenje konkurentnosti.

“Oduševljen što su dva crnogorska sela postala dio UN-ove inicijative za turizam. Ovo je važan korak ka stvaranju inkluzivnijeg i održivijeg turizma za buduće generacije”, poručio je Pololikashvili.

Strategija razvoja turizma za period 2023-2025. godine, koja je dobila pozitivno mišljenje UN Tourism, predstavlja temeljni dokument za dalje usmjeravanje razvoja turizma u Crnoj Gori.

Ministarstvo turizma ističe važnost kontinuiranog unapređenja turističke ponude i kvaliteta usluga kako bi se zadovoljile potrebe modernog turiste i očuvala prirodna i kulturna baština zemlje.

Martinović je pozvao Pololikashvilija da dođe u Crnu Goru i kazao da je zahvalan na dugogodišnjoj saradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom od pristupanja naše države kao članice 2007. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS