Marquier regionalni menadžer za Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna finansijska korporacija (IFC), imenovala je Nicolasa Marquiera na poziciju regionalnog menadžera za Zapadni Balkan.

Marquier će, kako je saopšteno, nadgledati regionalne napore IFC-a da podstakne rast privatnog sektora i privuče investicije privatnog kapitala u ključne oblasti razvoja, uključujući regionalno povezivanje i otpornost na klimatske promjene, u vremenu u kome se region suočava sa složenim ekonomskih izazovima.

„Negativni efekti ruske invazije na Ukrajinu i zaoštravanje globalnih finansijskih uslova i dalje pogađaju ekonomije u regionu, prije svega kroz nagli rast cijena hrane i energije. Uprkos preprekama, postojeća energetska kriza naglasila je potrebu za ubrzanjem zelene tranzicije kao neophodnim preduslovom za održivi i inkluzivan ekonomski oporavak, istovremeno pružajući zemljama Zapadnog Balkana jedinstvenu priliku da krenu putem ka ekonomiji sa niskom emisijom ugljenika“, navodi se u saopštenju IFC-a.

Novi regionalni menadžer za Zapadni Balkan, Marquier, naglasio je potrebu za uvećanjem broja investicija privatnog sektora, što bi zemljama u regionu olakšalo suočavanje sa izazovima ograničenog fiskalnog prostora.

„Partnerstvo između IFC-a i Zapadnog Balkana traje više od 30 godina. Mi smo, kao vodeća globalna razvojna finansijska institucija usmjerena na privatni sektor, jedinstveno pozicionirani da podržimo region i pomognemo ostvarenje regionalnih razvojnih ciljeva, dok istovremeno olakšavamo proces evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana“, rekao je Marquier.

On je prethodno bio menadžer zadužen za Singapur, Maleziju i Brunej. Radeći na toj poziciji, uspio je da ojača kapacitete regionalne kancelarije IFC-a za Aziju i Pacifik i ubrza širenje investicija kompanija sa sjedištem u Singapuru. Prije toga, je bio savjetnik dvojice izvršnih direktora IFC-a.

„Naša strategija za Zapadni Balkan je da podržimo zelenu i energetsku tranziciju i digitalnu transformaciju, i pomognemo regionu da poveća otpornost na uticaje klimatskih promjena i svoju konkurentnost“, izjavila je regionalna direktorka IFC-a za Evropu, Rana Karadsheh.

Ona je dodala da je njihov cilj za naredni period vezan za investiranje u različite sektore, uključujući, između ostalog obnovljive izvore energije, bankarstvo, maloprodaju, proizvodnju i rizični kapital.

Marquier će na poziciji regionalnog menadžera za Zapadni Balkan zamijeniti Aryja Naima koji je, avgusta 2020. godine, imenovan za regionalnog menadžera zaduženog za zemlje Zapadnog Balkana i članice EU, uključujući Poljsku, Rumuniju, Bugarsku i Hrvatsku.

U namjeri da podrži i podstakne razvoj privatnog sektora u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, Međunarodna finansijska korporacija je u okviru regiona Evrope uspostavila dva pod-regiona. Shodno tome, Marquier će iz kancelarije u Beogradu nadgledati operacije u zemljama Zapadnog Balkana, dok će Naim iz kancelarije sa sjedištem u Varšavi pokrivati aktivnosti u zemljama koje su članice EU.

