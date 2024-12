Marojević izabran za izvršnog direktora EPCG Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora EPCG Solar gradnje, na danas održanoj sjednici, jednoglasno je izabrao za izvršnog direktora Milutina Marojevića, dosadašnjeg vršioca dužnosti.

Marojević je diplomirani inženjer elektrotehnike, sa dugogodišnjim radnim iskustvom. U EPCG Solar gradnji je od osnivanja.

“Imenovanje Marojevića za izvršnog direktora, uslijedilo je nakon što je sprovedena kompletna procedura javnog konkursa”, navodi se u saopštenju.

Shodno odluci Odbora direktora, 13. decembra raspisan je javni konkurs za izvršnog direktora, koji je trajao osam dana. Prijavila su se tri kandidata, osim Marojevića, Valerija Saveljić i Željko Knežević.

Komisija za raspisivanje i sprovođenje konkursa i izbor izvršnog direktora je 26. decembra obavila intervjue sa kandidatima, a posebna pažnja posvećena je predstavljanju plana i programa rada i razvoja kompanije u mandatnom periodu.

Marojević je izabran za izvršnog direktora na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Na sjednici Odbora poručeno je da se od novog izvršnog direktora očekuje doprinos modernizaciji i proširenju poslovanja, u cilju postizanja održivog rasta i konkurentnosti na tržištu.

Marojević je rođen 1966. godine u Nikšiću. Diplomirao je 1993. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici.

Radnu karijeru započeo je u Pivari Trebjesa kao pripravnik i kao profesor u Elektro-metalurškoj školi u Nikšiću. U periodu od 1994. do 2008. radio je kao samostalni referent u građevinskoj službi kod Vojske Jugoslavije, odnosno Vojske Crne Gore. Kao projektant, revident i stručni nadzornik radio je u Magmi i Simes inženjeringu, a u periodu od 2010. do 2012. bio je izvršni direktor firme MN inženjering.

Od 2003. godine član je Inženjerske komore Crne Gore. Posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije za građenje objekata jake struje, kao i licencu za reviziju tehničke dokumentacije i stručni nadzor nad građenjem objekata za fazu jake struje izdate od Ministarstva za održivi razvoj i turizam.

Prije imenovanja za izvršnog direktora EPCG-Solar gradnje, pokrivao je poziciju koordinatora za tehničke poslove i tehničkog direktora.

