Manje turista na našem primorju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Loše odrađena priprema za sezonu, kao i visoke cijene usluga na našem primorju uticale su na manji broj turista, ocijenio je specijalista turizma Petar Golubović.

On je kazao da su cijene usluga na našem primorju značajno uvećane.

Golubović je dodao i da je opet loše odrađena priprema za sezonu, te da se nije značajnije promijenila situacija sa saobraćajnom infrastrukturom i avio povezanošću, što je svakako uticalo na manje gostiju, prenosi portal RTCG.

U Crnoj Gori je 7,9 odsto manje turista nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Nacionalne turističke organizacije (NTO).

“Kada govorimo konkretno o individualnom turizmu koji predstavlja dominantnu jedinicu za izdavanje u odnosu na hotelski smještaj vidimo da su i tu podaci takvi da smo imali manjak gostiju. Konkretno u maju sedam odsto, slično u julu, a jun je bio nešto bolji, pa je tu bilo minus oko jedan odsto”, kazao je Golubović, gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

On je naveo da je situacija takva da je predsezona po statistici podbacila, a hotelski smještaj napravio dobre rezultate.

Kako je dodao, da su cijene veliki faktor koji je uticao na manje turista. One su značajno veće u ugostiteljskim objektima, ali tu su i druge nepovoljnosti kao što je saobraćajna infrastruktura koja se nije popravila u odnosu na prošlu godinu i zbog čega je izostao jedan broj turista koji je dolazio svojim vozilima.

“Avio-dostupnost je nešto bolja, ali ne onoliko da značajnije utiče na priliv gostiju. Imamo sezonu takvu kakva jeste i ne očekujem da će se popraviti u ovih narednih mjesec dana. Potrebna je bolja priprema sezone”, poručio je Golubović.

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, Barbara Marković, naveo je da popunjenost u individualnom smještaju u toj zemlji ovog ljeta izuzetno dobra i da je primijetan trend odmora u zaleđu a na samo na samoj obali.

Što se tiče avio-povezanosti to je, kako ističe, u Hrvatskoj jako dobro organizovano i imaju puno linija koje dovode goste.

“Ta povezanost sa više destinacija je jako bitna posebno privlačenje niskobudžetnih kompanija i letova. Bitno je sufinansirati te letove i mi smo u tom dijelu uradili nešto pozitivno. Ovog ljeta osim Njemačke i Austrije imamo i povećanje gostiju iz Velike Britanije, Poljske Češke i očekujemo kvalitetnih i naredna dva mjeseca”, kazala je Marković.

Ona je dodala da im u predsezoni, a i sada ne ide na ruku održavanje Olimpijade i EP u fudbalu u Njemačkoj, i to je uslovilo deficit gostiju, ali ističe da oni ulažu mnogo u postsezonu kada im dolazi i najviše visokoplatežnih gostiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS