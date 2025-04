Ćulafić: Edukacija o značaju pravilnog upravljanja otpadom važna za uspjeh reformi

Podgorica, (MINA) – Edukacija građana, privrede i lokalnih samouprava o značaju pravilnog upravljanja otpadom važna je za uspjeh reformi, ocijenio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je učestvovao na okruglom stolu „Ekonomski dijalog Crna Gora-Italija“, koji su organizovali ambasada Italije u Crnoj Gori i kancelarija italijanske Agencije za spoljnu trgovinu u Podgorici, u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore.

Kako je saopšteno iz MERS-a, događaj je bio prilika za povezivanje privrednika dvije zemlje, razmjenu iskustava i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, kao i za predstavljanje aktuelnih projekata i investicionih mogućnosti u značajnim sektorima.

Ćulafić se osvrnuo na velike infrastrukturne projekte, posebno u oblasti upravljanja otpadom, istakavši da će oni omogućiti brži razvoj komunalne infrastrukture u skladu s evropskim standardima.

„A da će upravljanje vrijednim sirovinama postaviti temelje za prelazak na održivu, cirkularnu ekonomiju”, dodaje se u saopštenju.

Ćulafić je istakao da upravljanje otpadom i otpadnim vodama predstavlja jedan od najsloženijih izazova savremenog društva, a ni zemlje Evropske unije (EU) nijesu izuzetak.

„U tom kontekstu, Crna Gora je, opredjeljujući se za evropski put, preuzela obavezu usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU”, naveo je Ćulafić.

Kao rezultat toga, kako je dodao, donesen je novi Zakon o upravljanju otpadom, koji sadrži odredbe iz 12 direktiva i jedne regulative EU.

„Ovim zakonom stvoreni su temelji za uspostavljanje održivog i efikasnog sistema upravljanja otpadom”, kazao je Ćulafić.

On je dodao da je jedna od značajnih mjera tog Zakona zabrana korišćenja laganih plastičnih kesa debljine zida od 15 do 50 mikrona.

Ćulafić je ukazao i da je poseban akcenat stavljen na uspostavljanje sistema proširene odgovornosti proizvođača, koji obavezuje proizvođače i uvoznike da snose finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje otpadom, koji nastane od uvezenog, odnosno proizvedenog proizvoda.

Kako je kazao, u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona, MERS će u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju jačanju inspekcijskog nadzora.

„U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, imamo nacrt Državnog plana upravljanja otpadom za period od 2025-2029, koji je stavljen na javnu raspravu, a koji će definisati dalju dinamiku izgradnje infrastrukture i razvoja sistema upravljanja otpadom“, naveo je Ćulafić.

On je naglasio i da je Planom upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035), definisano da 37 aglomeracija bude potpuno opremljeno postrojenjima za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i adekvatnim kolektorskim sistemima.

„Tako da je predviđena izgradnja kolektorske mreže u dužini od 885 kilometara i postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda u svim aglomeracijama punog kapaciteta, I da će se u narednom periodu graditi preko 20 novih postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda”, dodaje se u saopštenju.

Ćulafić je ocijenio da bez podizanja ekološke svijesti, nijedan zakon ili infrastruktura neće biti dovoljni.

„Edukacija građana, privrede i lokalnih samouprava o značaju pravilnog upravljanja otpadom važna je za uspjeh reformi“, smatra Ćulafić.

On je istakao značajnu saradnju sa Ambasadom Italije, koja pomaže Crnoj Gori u podizanju ekološke svijesti, posebno među mladima.

“Ulaganje u tehnologije za reciklažu, tretman otpadnih voda i obnovljive izvore energije stvara mogućnost za novo zapošljavanje, smanjenje negativnih ekoloških uticaja i poboljšanje kvaliteta životne sredine i otvaraju put za razvoj ekološki odgovorne privrede koja integriše principe cirkularne ekonomije”, zaključio je Ćulafić.

