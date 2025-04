Otvoren zajednički granični prelaz Sitnica – Zupci

Podgorica, (MINA) – Granični prelaz Sitnica – Zupci, koji će omogućiti brži i lakši protok robe i putnika između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH), danas je zvanično otvoren.

Otvaranju su prisustvovali zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija, vršiteljka dužnosti direktorice Uprave carina Crne Gore Maja Vučinić i crnogorski ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Vučinić je, kako je saopšteno iz Uprave carina, zahvalila pripadnicima carinskih i policijskih uprava, kao i svima koji su učestvovali u realizaciji tog projekta i poželjela uspješnu zajedničku saradnju.

Ona je kazala da je uvjerena da će saradnja između Crne Gore i BiH biti plodonosnija i uspješnija otvaranjem još zajedničkih graničnih prelaza predviđenih potpisanim Sporazumom, čime će nastaviti sa primjenom evropskih standarda i procedura u pogledu efikasnog i efektivnog upravljanja graničnim prelazima.

“Na taj način se, kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (EU), pripremamo da naše granice jednog dana budu vanjske granice Unije”, dodala je Vučinić.

Iz Uprave carina su rekli da otvaranje zajedničkog graničnog prelaza predstavlja još jedan značajan korak u unapređenju saradnje između Crne Gore i BiH u oblasti granične kontrole i međunarodnog saobraćaja.

“Granični prelaz Sitnica – Zupci izgrađen je prema najvišim standardima, čime se omogućava brži i lakši protok robe i putnika, smanjuje vrijeme čekanja, pojednostavljuju procedure i smanjuju troškovi, što će doprinijeti unapređenju ekonomskih i turističkih veza između dvije zemlje”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je savremena tehnologija i infrastruktura usklađena sa standardima EU, čime se nadograđuje kvalitet upravljanja granicama, jača bezbjednost i suzbija organizovani kriminal, sprečavaju ilegalne migracije i krijumčarenja.

“Otvaranje ovog prelaza još je jedna potvrda odlične saradnje, koje kroz svakodnevnu razmjenu informacija i analizu rizika unapređuju sigurnost i efikasnost granične kontrole”, navodi se u saopštenju.

