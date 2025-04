Otvorena telefonska linija za prijavu korupcije u obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) pokrenulo je besplatnu telefonsku liniju za prijavu korupcije u obrazovanju, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da svaki građanin može pozvati broj 080-070-070, kako bi, navodeći precizne podatke i činjenice, prijavio korupciju u obrazovanju.

MPNI će, kako je saopšteno, nakon prijave, postupati u zavisnosti od sadržaja prijave, a u saradnji sa nadležnim institucijama sistema.

