Potvrdili posvećenost obrazovanju i socijalnim investicijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Razvojna banka Savjeta Evrope (CEB) nastaviće zajednički rad na projektima koji donose dugoročne i pozitivne promjene u crnogorskom društvu, saopštio je ministar finansija, Novica Vuković, na skupu koji je održan u Budvi.

Vuković se, otvarajući godišnji Zajednički sastanak CEB-a u hotelu Splendid, zahvalio CEB-u na kontinuiranoj podršci i snažnom partnerstvu.

„Svjedočimo brzom napretku u ispunjavanju zahtjeva za članstvo u Evropsku uniju (EU), uz intenzivne reformske procese koji uključuju ulaganja u ključne sektore – pri čemu je obrazovanje u samom centru. Crna Gora je prepoznala da je obrazovanje najvrijedniji resurs savremenog društva – investicija koja donosi višestruke pozitivne efekte, kako za ekonomski rast, tako i za društvenu koheziju i održivi razvoj“, rekao je Vuković.

Godišnji Zajednički sastanak CEB-a okupio je Upravni odbor, Administrativni savjet i visoko rukovodstvo te banke, a Crna Gora je prvi put bila domaćin ovog događaja, uz podršku ministarstava finansija i vanjskih poslova.

Zajednički sastanak je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, bio prilika za zemlju da ponovo potvrdi svoju posvećenost društvenom razvoju i jačanju partnerstva s CEB-om.

Od pristupanja CEB-u 2007. godine, Crna Gora je realizovala 11 društvenih projekata uz ukupno odobreno finansiranje od 213 miliona EUR, u sektorima socijalnog stanovanja, obrazovanja i podrške zapošljavanju.

Guverner CEB-a, Carlo Monticelli, kazao je da je Crna Gora zemlja kandidat za članstvo u EU, nacija koja ide naprijed, prihvatajući ideale kojima svi težimo – inkluzivno, inovativno i prosperitetno društvo.

„CEB je ponosan što može podržati ovaj proces finansiranjem projekata društvenog razvoja u ključnim oblastima, uključujući obrazovanje“, rekao je Monticelli.

Zatvorena sesija ovogodišnjeg Zajedničkog sastanka bila je posvećena pristupu CEB-a u podršci sektoru obrazovanja u zemljama članicama, uz diskusiju o važnosti obezbjeđivanja investicija u ovu ključnu oblast.

Nedovoljno ulaganje u obrazovanje širom Evrope prijeti društvenoj koheziji, ograničavanjem socijalne mobilnosti, produbljivanjem nejednakosti i smanjenjem mogućnosti za ekonomski rast.

Gost sesije bila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija, Anđela Jakšić-Stojanović.

Ona je u svom obraćanju kazala da Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastavlja sa ulaganjima u obrazovnu infrastrukturu, potvrđujući svoju posvećenost unapređenju uslova za učenje i razvoj djece širom Crne Gore.

„Plan rasta uključuje 48 projekata vrijednih preko 240 miliona EUR, oslanjajući se na stručnost našeg tima i snažna partnerstva s međunarodnim institucijama, posebno sa CEB-om. Ova 12-ogodišnja saradnja već je donijela benefite hiljadama mališana kroz unapređenje predškolskog obrazovanja“, rekla je Jakšić-Stojanović.

Prema njenim riječima, daljim investicijama i novim projektima, još više obrazovnih ustanova širom Crne Gore omogućiće djeci sigurno, moderno i podsticajno okruženje za učenje.

„Ova partnerstva ostaju ključna za viziju Ministarstva – obrazovni sistem koji odgovara potrebama savremenog društva i pruža djeci najbolju osnovu za uspješnu budućnost“, dodala je Jakšić-Stojanović.

CEB je tokom godina bio ključni partner u jačanju obrazovnog sektora u Crnoj Gori, sa 20 miliona EUR kreditne podrške.

Trenutne aktivnosti su usmjerene na poboljšanje pristupa kvalitetnim predškolskim ustanovama kroz izgradnju četiri nova vrtića u Baru, Beranama, Podgorici i Ulcinju.

Ova inicijativa nadovezuje se na prethodni projekat, realizovan između 2015. i 2021. godine, tokom kojeg je izgrađeno pet novih vrtića i renovirano 28 predškolskih ustanova, dodatno unapređujući infrastrukturu ranog obrazovanja u zemlji.

„Prepoznajući važnost obezbjeđivanja sredstava za obrazovanje, CEB će nastaviti da predlaže inovativna finansijska rješenja i mehanizme implementacije, kako bi obrazovanje ostalo prioritet na društvenoj agendi svih njegovih zemalja članica“, navodi se u saopštenju.

Zajednički sastanak CEB-a nastaviće se i sjutra zatvorenim sesijama, tokom kojih će Administrativni savjet Banke razmatrati odobrenje novih zajmova, uključujući ključne projekte u oblasti zdravstva i finansijske inkluzije u Crnoj Gori.

