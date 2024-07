Mandat obilježen intenzivnim aktivnostima u svim oblastima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva je, rekonstrukcijom Vlade, završilo osmomjesečni mandat, obilježen intenzivnim aktivnostima u, kako je saopšteno, svim oblastima u nadležnosti tog resora.

Iz tog Vladinog resora je saopšteno da je u ovom kratkom vremenskom periodu, Ministarstvo postiglo značajne rezultate i za građane i za državu, a napredak je vidljiv u svim oblastima koje su bile u nadležnosti ovog ministarstva.

„Od samog početka suočeni sa brojnim izazovima, uz posredovanje ministra Saše Mujovića, izbjegnuto je povećanje cijena električne energije u periodu kada je inflacija izazvana geopolitčkim uslovima zahvatila i Crnu Goru, a energija značajno poskupila na svjetskom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Iz tog resora je saopšteno da, iako cijena za građane nije povećana, to nije zaustavilo investicije u energetskom sektoru, naprotiv. Osim ulaganja u prenosnu distributivnu mrežu, napravljeni su ogromni iskoraci u povezivanju crnogorskog tržišta električne energije sa italijanskim.

„Ovo je osnova za oslobađanje od CBAM implementacije i produžetka rada TE Pljevlja. Ovom dinamikom imamo realne šanse da konekciju trzišta završimo u prvom kvartalu 2026. godine“, dodaje se u saopštenju.

Obezbijeđena je i naknada za potopljeno zemljište Bilećkim jezerom opštini Nikšić, u iznosu od 828 hiljada EUR na godišnjem nivou. Započeti su i pregovori oko obeštećenja po ovom osnovu za period od 1993. do ove godine. Riješen je spor sa Opštinom Plužine, čime su stvorene pretpostavke za početak geoloških istraživanja za izgradnju kapitalnog projekta HE Kruševo.

„Pokrenut je najveći projekat do sada u Crnoj Gori na povećanju energetske efikasnosti sa posebnim osvrtom na gradove sa izraženim ekološkim problemima, kao što su Pljevlja i Bijelo Polje, i obezbijeđene su subvencije od 100 hiljada EUR za nabavku klima uređaja za građane Bijelog Polja“, navodi se u saopštenju.

Izgradnja toplovoda za Pljevlja u dužini od 2,3 kilometra (prva faza) počinju 29. jula, a pokrenut je i program Solari-sjever kako bi se građanima sjevera Crne Gore omogućila montaža solarnih panela po povoljnijim uslovima nego što je to slučaj za ostatak Crne Gore na koji se primjenjuje program Solari 3000+.

„U toku je i rekonstrukcija šest zdravstvenih objekata, od kojih je pet u završnoj fazi. Tu se nije stalo, naprotiv. Potpisan je ugovor za izgradnju nove faze Doma Starih u Risnu i očekuje se potpisivanje ugovora za rekonstrukciju četiri obrazovna objekta u Kotoru i na Cetinju. Za septembar je planirano potpisivanje ugovora za rekonstrukciju dva zdravstvena objekta u Baru i u Herceg Novom“, rekli su iz Ministarstva.

Osim ovih konkretnih benefita za građane, i na polju legislative su napravljeni značajni iskoraci. Izrađena je draft verzija Nacionalnog energetskog i klimatskog plana, krovnog dokumenta koji definiše akcije dostizanja nacionalnih energetskih i klimatskih planova do 2030. godine, dok su završeni i od Vlade usvojeni zakoni o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i sigurnosti snabdijevanja nafte i naftnih derivata, što je preduslov za zatvaranje Poglavlja 15.

„U pripremi su važni zakoni o energetici i prekograničnoj razmjeni energije i gasa. Preduzete su intenzivne aktivnosti oko završetka Trans-balkanskog koridora i rješavanja spora sa mještanima Đurđevića Tare“, dodaje se u saopštenju.

Da se energetika Crne Gore kreće u dobrom smjeru, prepoznali su i strani ulagači, pa je veliko interesovanje strateških partnera za nove investicije u energetski sektor: EDF (Francuska), UGT (Amerika) i NTE (Norveška).

„Dobro smo shvatili poruke građana, pa je stavljeno pod kontrolu neopravdano zapošljavanje u energetskom sektoru, davanje donacija, ograničena je upotreba službenih automobila, smanjeni menadžerski bonusi, a najvažnije obećanje o profesionalizaciji odbora direktora je ispunjeno angažovanjem eksperata u dijelu koji imenuje Vlada“, navodi se u saopštenju.

Naslijeđeni su i veliki problemi u sektoru rudarstva. Najvažnije pitanje rudnika Brskovo je riješeno, kao i pitanje ugovora na neodređeno vrijeme rudarima Rudnika boksita Nikšić. Obezbijeđena je dozvola i započeti radovi na najznačajnijem projektu – izmiještanja toka rijeke Ćehotine, problemu koji je morao biti riješen nekoliko godina unazad.

„Ono što je u ovoj oblasti od posebnog značaja je izrada Zakona o rudarstvu, koja je u toku i čija je posebna intencija da se zaustave nelegalne eksploatacije nacionalnog bogatstva“, dodaje se u saopštenju.

Intenzivno se radi na stavljanju u pogon Čeličane i Kovačnice Željezare Nikšić. Raspisan je javni poziv za davanje u zakup pomenutih postrojenja, a riješeno je i pitanje napajanja Žičare Kotor – Lovćen.

Stalni dio koncesione naknade za ovu godinu zajedno sa promjenjivim dijelom za prošlu godinu iznosio je 5,46 miliona EUR, što je do sada najveći iznos koncesione naknade za mineralne sirovine.

Ministarstvo energetike nastavlja sa aktuelnim i započinje nove projekte.

„Novoformiranom Ministarstvu rudarstva, nafte i gasa želimo da utabanim stazama završe započeto i realizuju nove inicijative u valorizaciji naših resursa“, zaključuje se u saopštenju.

