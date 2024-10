Lukšić nova izvršna direktorica ŽPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dragana Lukšić izabrana je za novu izvršnu direktoricu Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG), saznaju Vijesti nezvanično.

Izvršni direktor te državne firme bira se na četiri godine.

Lukšić je prethodno bila i na čelu željezničke kompanije Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS).

Ona će na toj poziciji zamijeniti dosadašnju vršiteljku dužnosti (v.d.) izvršne direktorice Slavicu Pavićević.

Lukšić je izabrana na drugom konkursu, koji je trajao od 30. septembra do 14. oktobra.

Prvi konkurs, koji je trajao od sredine avgusta do kraja tog mjeseca, poništen je 26. septembra, nakon, kako su tada pojasnili iz Ministarstva saobraćaja, intervencije čelnice tog resora ministarke Maje Vukićević.

Bord direktora je 9. avgusta za v.d. izvršne direktorice imenovao Pavićević, koja je do tada bila direktorica ekonomskog sektora u toj firmi.

Ona je imenovana nakon što je Odbor istog dana smijenio dotadašnju direktoricu Ilinku Pavićević, zbog, kako je saopšteno, analize njenog rada pri čemu su utvrđene nepravilnosti.

