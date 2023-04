Luka Kotor da obavlja poslove pilotaže do zaključenja koncesije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je zadužila Luku Kotor da obavlja usluge pilotaže u Bokokotorskom zalivu, sve do okončanja procedure za dobijanje koncesije.

Vlada je danas na sjednici usvojila Informaciju o poništenju odluke vlade od 18. juna 2020. godine, zbog odluka Upravnog suda, kao i određene zaključke.

Sudskom odlukom je poništena odluka vlade o dodjeli koncesije, koja predstavlja osnov za zaključenje ugovora o koncesiji za pružanje usluge pilotaže u luci Kotor i u Bokokotorskom zalivu.

Premijer Dritan Abazović kazao je da u susret ljetnoj turističkoj sezoni postoji veliki problem sa pilotažom.

“Vlada je zadužila Upravu pomorske sigurnosti i upravljanja lukama da bez odlaganja pripremi predloge koncesionog akta i ugovora o koncesiji”, dodao je Abazović.

On je poručio da ovo nije favorizovanje bilo koje firme koja se bavi pilotažom, od kojih je samo Luka Kotor državna.

“S obzirom na to da imamo situaciju da trenutno nemamo pravno validno izvođenje tih aktivnosti, država isto kao u slučaju linije Kamenari-Lepetane, zadužuje Luku Kotor, kao javno preduzeće, da do okončanja procedure za dobijanje koncesije, na koju će svako moći da participira, pruža te usluge”, objasnio je Abazović.

Državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, kazao je da su u tom resoru izrazili rezervu na predlog da se ekskluzivitet pruži Luci Kotor, u smislu toga da li je to u koliziji sa zakonima o sigurnosti pomorske plovidbe i o koncesijama.

Abazović je objasnio da je pokušao da nađe rješenje za koje mu se čini da je pravedno.

“Zbog odluka Upravnog suda, postojeći subjekti, koji pružaju usluge pilotaže, nemaju više pravni osnov to da rade. Ne vidim problem. Mislim da Luka Kotor treba da pruža tu uslugu i to je to. Pored toga, svakako treba što prije da se otvori javni poziv i da onda apliciraju svi – i privatnici i ako bude hjtela Luka Kotor, i da se nakon toga zaključe ugovori”, zaključio je Abazović.

