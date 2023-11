Luka Bar obezbijedila 1,46 miliona EUR kroz tri nova EU projekta

Bar, (MINA-BUSINESS) – Luka Bar je, kroz tri nova projekta Evropske unije (EU), obezbijedila 1,46 miliona EUR.

Kao rezultat uloženih napora i uspjeha u prethodnom programskom periodu 2014–2020, u novom programskom periodu 2021-2027, u okviru Euro MED programa, Luka Bar je obezbjedila učešće na dva projekta, a u septembru je pokrenut jedan strateški projekat iz South Adriatic programa.

“Ukupan budžet oprijedijeljen za Luku Bar iznosi 1,46 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

U okviru ovih projekata, kako su objasnili iz preduzeća, biće pripremljena tehnička dokumentacija za velike infrastrukturne projekte, a planirano je i uređenje unutrašnjeg parkinga u luci, kao i nabavka opreme za eko zaštitu, instalacija solarnih panela.

“Dodatno, u narednoj godini, Luku Bar očekuju i rezultati kandidovanja projekata iz ADRION programa, kao i priprema i kandidovanje novih projekata u South Adriatic programu”, dodaje se u saopštenju.

Iz Luke Bar su kazali da je prošle sedmice u Bariju održan događaj u vezi sa kapitalizacijom rezultata programa Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora 2014-2020, u susret novom South Adriatic programu 2021-2027.

U okviru teme Urbanističko planiranje i održiva aktivna mikro-mobilnost, održana je prezentacija pet projekata iz programa Italija – Albanija – Crna Gora, od kojih je Luka Bar bila projekt partner u tri, uključujući i EFINTIS, u kojem je bila vodeći partner.

“Ovi konkretni projekti su posebno izdvojeni kao primjeri dobre prakse i uspješne realizacije, a koji imaju potencijal prenosivosti rezultata i aktivnosti na druge projekte koji bi se mogli realizovati u okviru novog programa. Luka Bar je prepoznata kao pouzdan partner od evropskih institucija sa iskusnim timom u realizaciji EU projekata”, rekli su iz kompanije.

U prethodnom programskom periodu 2014-2020, Služba upravljanja međunarodnim projektima je uspješno realizovala 13 projekata finansiranih od EU i to osam iz ADRION programa, četiri iz Interreg IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora programa i jedan iz MED programa.

“Navedeni projekti su donijeli značajna unapređenja u luci u oblasti digitalizacije, zaštite životne sredine, energetske efikasnosti, održive mobilnosti, unapređenje bezbjednosti i sigurnosti u luci”, dodali su iz preduzeća.

Rad na evropskim projektima izdvojio je Luku Bar po uspjehu u samom vrhu institucija na državnom i regionalnom nivou, što je rezultiralo brojnim učešćima zaposlenih iz ove Službe na međunarodnim konferencijama i panelima na evropskom nivou.

