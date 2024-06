Bar, (MINA-BUSINESS) – Lokalna preduzeća ne mogu poslovati po tržišnim uslovima ako ne učestvuju u donošenju odluka, ocijenjeno je na radionici u Baru koju je organizovao Centar za ekonomske i evropske studije (CEES).

Na radionici koju je otvorio potpredsjednik Opštine Bar, Damir Rašketić, saopšteno je da se od lokalnih preduzeća očekuje da posluju u skladu sa tržišnim uslovima, dok sa druge strane imaju značajno nepovoljniju poziciju od privrede, jer imaju i veće obaveze i često nijesu konsultovana sa državnog nivoa prilikom donošenja odluka koje imaju direktan uticaj na njih.

Događaj je organizovan u okviru četvoromjesečnog projekta Saradnjom sa organizacijama civilnog društva za veću odgovornost opštinskih preduzeća, a u okviru šireg M’BASE projekta.

Kako je saopšteno na radionici, takav nekonzistentan pristup opštinskim preduzećima, od kojih se očekuje da posluju na principima privrede, doveo je do njihovih problema u poslovanju, od kojih su neki od ključnih rastući troškovi zarada, inflacija, te regulisane cijene komunalnih usluga i pored činjenice da je svaka opština različita.

Neki od ključnih predloga sa radionice bili su izmjena Zakona o komunalnim djelatnostima, izmjena metodologije obračuna regulisane cijene na način da bude prilagođena specifičnostima opština, kao i izmjena Granskog kolektivnog ugovora kojima će se smanjiti troškovi zarada.

“Dodatno, konstatovano je da se mora više raditi na edukaciji građana o značaju redovnog izmirivanja obaveza i ekološkom ponašanju”, navodi se u saopštenju.

Predstavnica CEES-a, Nina Vujošević, je istakla da su finansijski rizici poslovanja opštinskih preduzeća u primorskom regionu niski do umjereni, i niži su od ostala dva regiona, a koprorativno upravljanje djelimično usklađeno sa kriterijumima Organizacije za ekonomsku saradnji i razvoj (OECD) o dobrom kororativnom upravljanju u opštinskim preduzećima.

Ipak, česte izmjene pravnog okvira, povećanje troškova zarada i makroekonomski trendovi poput inflacije, utiču na povećanje tih rizika.

U okviru projekta je organizovan niz radionica sa opštinama, te sprovedeno istraživanje.

Navedeni projekat je dio šireg projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade.

Projekat je finansijski podržan od Evropske komisije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS