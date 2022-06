Ljetnji režim saobraćanja trajektima

Kamenari, (MINA-BUSINESS) – Trajekti na relaciji Kamenari-Lepetane saobraćaju neprekidno 24 sata ljetnjim redom vožnje, saopšteno je iz Pomorskog saobraćaja.

“Polasci trajekata su prilagođeni intenzitetu saobraćaja”, navodi se u saopštenju.

Dnevni polasci od šest sati do ponoći se odvijaju na 15 minuta iz Kamenara i iz Lepetana.

“Noćni polasci od ponoći do šest sati se realizuju na pola sata iz Kamenara i iz Lepetana”, zaključuje se u saopštenju.

