Ljepote primorja i sjevera prikazane na slovenačkim televizijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turističke atrakcije Crne Gore predstavljene su u centralnim dnevnicima dvije popularne televizije u Sloveniji, kao rezultat studijske posjete Nacionalne turističke organizacije (NTO).

“Riječ je o POP TV koja predstavlja najgledaniju komercijalnu televiziju u Sloveniji i Planet TV koja uživa sve veću popularnost među Slovencima, čije je TV ekipe NTO imala priliku da ugosti tokom prethodnog mjeseca”, navodi se u saopštenju.

POP TV emitovala je atraktivnu reportažu u centralnoj informativnoj emisiji 24ur, a objavljen je prilog i na njihovom portalu www.24ur.com.

Voditelj dnevnika kazao je da Crna Gora sa svojom raznolikom ponudom pruža pregršt mogućnosti uz odličan odnos cijene i kvaliteta.

“Crna Gora ima mnogo toga za ponuditi. Na primjer, možete uživati na beskrajnim pješčanim plažama, spuštati se čamcem u drugi najdublji kanjon na svijetu, istraživati planine, te uživati u autentičnoj domaćoj hrani i vinu,“ kazao je on.

U reportaži su predstavljene ljepote Žabljaka, Kotora, Tivta, Budve, Podgorice i Kolašina, a posebnu pažnju reportera zaokupirala je rijeka Tara.

„Glavni adut je rijeka Tara, gdje po sunčanom vremenu možete uživati u miru i plavetnilu”, poručila je novinarka POP TV Žana Vertačnik.

Pored svih prirodnih ljepota i prednosti koje nudi Crna Gora, novinarka je istakla kratak let nacionalnom avio-kompanijom Air Montenegro, koji traje samo sat vremena.

U centralnom dnevniku Planet TV našla se reportaža o našoj zemlji, u kojoj su predstavljene prirodne ljepote sjevera i primorja.

Novinarka Planet TV, Tara Knok Ratkovič kazala je da je Crna Gora mala država na Balkanu, ali sa mnogo prirodnih ljepota i bogatom istorijom i tradicijom. U raznolikost crnogorske kuhinje se uvjerila kada je bila gost u restoranima na primorju i sjeveru, ali i obilazeći crmničke vinarije.

Naročiti utisak na novinarku ostavilo je Skadarsko jezero zbog bogatog biodiverziteta i jedinstvene pririode.

„Imali smo sreće vidjeti i posebnog pelikana“, kazala je novinarka dok je krstarila Skadarskim jezerom, svjesna da je uspjela da vidi jedinstvenog kudravog pelikana.

U reportaži su predstavljeni i nacionalni parkovi Biogradska gora i Durmitor, te brojne mogućnosti za aktivni odmor.

„Ako želite da pojedete ili popijete nešto zaista dobro, oprobate se u brojnim aktivnostima na otvorenom ili se samo družite sa veoma prijatnim ljudima dođite u Crnu Goru“, pozvala je gledaoce koji su u nedoumici oko izbora destinacije za ovogodišnje ljetovanje, da posjete Crnu Goru.

Imajući u vidu da POP TV gleda više od 50 odsto Slovenaca, te emisiju Planet TV u kojoj je emitovana reportaža o Crnoj Gori prati oko 80 hiljada gledalaca dnevno, očekuje se da će ove dvije reportaže imati pozitivan efekat na promociju naše zemlje u Sloveniji.

Reportaže možete pogledati na linkovima:

https://www.24ur.com/novice/tujina/dozivite-crno-goro-neskoncne-pescene-plaze-in-neokrnjena-narava.html

