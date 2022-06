Linija Bar – Bari startuje 21. juna

Bar, (MINA-BUSINESS) – Pomorsku liniju Bar – Bari i ove sezone će povezivati putnički brod Dubrovnik, hrvatske kompanije Jadrolinija, saopšteno je iz Barske plovidbe.

Direktor komercijalnog sektora barske kompanije, Tihomir Mirković, kazao je Pobjedi da je početak plovidbe feribota Dubrovnik na toj liniji predviđen za 21. jun.

“Planirano je da brod krene iz Barija 21. juna, a u Baru će biti 22. juna ujutru, istog dana uveče se vraća za Bari. Tako da će brod Dubrovnik biti u Baru jednom sedmično, svake srijede”, rekao je Mirković.

Putnički brod Dubrovnik će šestu godinu povezivati crnogorsku i italijansku obalu.

“Linija Bar – Bari će biti aktivna do oktobra, a ako bude dovoljno interesovanja linija će biti održavana i tokom novembra”, precizirao je Mirković.

U Barskoj plovidbi zadovoljni su višegodišnjom saradnjom sa hrvatskom Jadrolinijom na liniji Bar – Bari.

“Nadamo se da će ovogodišnji rezultati na toj liniji biti mnogo bolji nego prethodne dvije godine, s obzirom na to da je zbog uticaja korone bio umanjen promet putnika i vozila. Očekujemo i da će podatak da je Italija otvorila svoje granice za sve putnike bez nekih posebnih mjera biti još jedan razlog da rezultati na toj liniji budu bolji nego prethodne dvije godine”, kazao je Mirković.

Brod Dubrovnik kreće se brzinom do 20 čvorova, a maksimalan kapacitet mu je 1,3 hiljade putnika. Kapacitet vozila iznosi 300 automobila. Brod ima 148 kabina sa ukupno 457 kreveta.

Mirković je naveo da Barska plovidba u ovom momentu nema novca da kupi svoj brod za tu liniju.

“Za jednu takvu investiciju bi nam bila neophodna podrška Vlade ili resornog ministarstva”, saopštio je Mirković.

On je istakao da su feriboti skupi.

“A i nema ih baš previše u ponudi koji bi nama odgovarali kada je u pitanju kapacitet, starost, gaz i kad su u pitanju ispunjavanje međunarodnih standarda o sigurnosti plovidbe i bezbjednosti putnika”, rekao je Mirković.

On smatra da kupovina broda u ovom trenutku ne bi bila isplativa kao nekad, ali smatra da bi zbog višestrukih efekata i uticaja bilo dobro kupiti brod.

“Ova linija nije atraktivna i isplativa kao nekad, ali svakako bi trebalo nabaviti brod zbog šireg društvenog uticaja koji ta linija ima, kao i uticaja na turizam, sa obzirom na dolazak turista, lovaca i drugih putnika, kao i kamiona sa raznim teretima. Jedan od razloga manje isplativosti su mnogo veći troškovi na toj liniji zbog cijena goriva”, objasnio je Mirković.

Feribot Sveti Stefan 2 se u decembru 2016. godine vratio sa posljednjeg putovanja na liniji Bar – Bari – Bar, gdje je na gatu pet bio usidren šest mjeseci.

U maju 2017. godine Bijeli svetac je isplovio u tursko rezilište. Prodat je po cijeni od 265 USD po toni.

Brodska linija sa Italijom uspostavljena je 1965. godine, otkada je Crna Gora redovnom pomorskom linijom svih 12 mjeseci bila povezana sa Evropom.

