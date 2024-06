Linija Baku – Tivat stimulisaće i dodatna ulaganja

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Direktna avio-linija Baku – Tivat značajno će doprinijeti povećanju broja turista i stimulisati dodatna ulaganja sa tržišta Azerbejdžana u Crnu Goru, saopštila je portparolka nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, Maja Bjelić.

„U avio-kompaniji vjerujemo da će otvaranje ove linije imati višestruko pozitivan uticaj, kako na turizam tako i na ekonomsku povezanost dvije zemlje“, rekla je Bjelić povodom uspostavljanja direktne avio-linije Baku – Tivat.

Air Montenegro je u petak dočekao prve putnike iz Bakua i na taj način zvanično otvorio novu liniju Tivat – Baku, koja će se realizovati dva puta sedmično – ponedeljkom i petkom.

Dobrodošlicu putnicima iz Azerbejdžana na tivatskom aerodromu su, pored predstavnika nacionalne avio-kompanije, poželjeli i predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) i Turističke organizacije (TO) Tivat.

Predstavnica NTO, Dragana Đurić, kazala je da je Crna Gora izuzetno popularna turistička destinacija, ali i primamljivo poslovno tržište za Azerbejdžan, te da za nju postoji sve veće interesovanje.

Ona je saopštila da je, prema podacima Monstata, prošle godine zabilježen rast dolazaka turista iz Azerbejdžana i to 84,25 odsto u odnosu na 2022, dok je u odsnosu na 2019. godinu zabilježen skok od 108 odsto.

Đurić je dodala da je prošle godine zabilježen i rast broja noćenja od 132,73 odsto u odnosu na 2022.

“Ti podaci potvrđuju da je interesovanje veoma veliko i da je tržište Azerbejdžana uveliko otkrilo našu destinaciju”, navela je Đurić.

Ona je poručila da je veoma pohvalno što je Air Montenegro djelovao proaktivno i otvorio redovan let Baku – Tivat, te na taj način doprinio pozitivnom trendu.

Direktorica tivatske TO, Nina Lakičević, rekla je da postoji potencijal da Tivat bude destinacija koja može da živi 365 dana u godini, ali i da su avio-konekcije prepreka u tom razvoju.

Ona je navela da tivatski aerodrom van glavne turističke sezone ima konekciju samo sa Beogradom i Istanbulom.

„Drago mi je da je nacionalni avio-prevoznik uspostavio avio-konekciju sa Bakuom i nadam se da će se to nastaviti“, rekla je Lakičević.

Ona je dodala da bi se Tivat kao destinacija mogao promovisati na taj način, jer su bez direktne avio-konekcije uzaludni sajmovi i samopromovisanje.

Direktna avio-konekcija je, prema riječima Lakičević, olakšica da bi neko došao u Tivat.

Ona je saopštila da su gosti iz Azerbejdžana prošle godine zabilježili 69 odso više noćenja nego 2022, a 104 odsto više nego 2019.

„To je posljedica upravo avio-povezanosti i to se uvijek odrazi na destinacije sa kojima je uspostavljena avio-konekcija, kao što je prošle godne bilo 228 letova sa baltičkim zemljama“, kazala je Lakičević.

Ona je dodala da je sve što je novo jako značajno za crnogorsko tržište.

„Mislim da imamo potencijal i da treba ulagati ne samo u saobraćajnu infrastrukturu, nego i razvoj naših aerodroma i povezanost“, zaključila je Lakičević.

