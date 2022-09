Licencirano 77 stečajnih upravnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Već prepolovljena lista stečajnih upravnika, nakon što su izmjene Zakona o stečaju stupile na snagu početkom godine zbog neprijavljivanja polaganja ispita, dodatno je skraćena i nakon isteka roka za licenciranje, pa ih je na konačnoj listi ostalo 77.

To je gotovo trostruko manje u odnosu na period prije izmjena zakona, kada ih je na listi bilo 223, prenosi Pobjeda.

Tako među upravnicima, između ostalog, više nijesu, do sada najangažovaniji u brojnim velikim stečajevima, Mladen Marković, Žarko Ostojić, Dragan Smolović, kao ni Snežana Jović, Sanja Lješković, Ranko Radinović i Saša Zejak, koji su u pritvoru zbog sumnji da su u organizovanoj kriminalnoj grupi bivšeg predsjednika Privrednog suda Blaža Jovanića.

Ministarstvo pravde je, nakon što je 18. avgusta istekao krajnji rok da upravnici polože stručni ispit koji je bio uslov za petogodišnju licencu, sačinilo konačnu listu i dostavilo je Privrednom sudu početkom sedmice.

To znači da bi stečajne sudije uskoro trebalo da počnu sa rješenjima o razrješenju ovih upravnika, na šta će oni imati pravo žalbe Apelacionom sudu. To bi moglo dodatno usporiti postupke u već dugogodišnjim stečajevima “Radoja Dakića”, Rudnika boksita, Solane, Primorke Bar, bolnice Meljine i mnogih drugih.

Više upravnika je ovo zakonsko rješenje ocijenilo diskriminatornim, problematizujući što moraju da dokazuju svoje, kako su navodili, već stečeno znanje, zbog čega je Komora stečajnih upravnika inicirala ocjenu ustavnosti. Pitali su se zbog čega to pravilo važi za njih, ali ne i za advokate, notare i izvršitelje, ukazujući na kompromis postignut sa sudskim vještacima koji se biraju svakih pet godina, a obavezu provjere znanja imaju samo oni koji se prvi put imenuju.

Iz Ministarstva pravde to su objašnjavali time što je za posao upravnika osim pravničkog, potrebno znanje i iz ekonomije, računovodstva i menadžmenta.

“Pored toga, ne postoje kvalifikatorni uslovi kao što postoje kod isključivo pravničkih struka, a koji se odnose na stepen i vrstu obrazovne kvalifikacije, godine rada u pojedinim organima i položenim posebnim ispitima. Priroda posla stečajnog upravnika nije uporediva sa poslovima advokata, notara i izvršitelja, jer zahtjeva multidisciplinaran pristup i integralno znanje iz različitih oblasti”, rekli su iz Ministarstva pravde.

Oni su dodali da je KSU samo djelimično iskoristila mogućnost da tokom javne rasprave oko ovog zakona iskaže svoje primjedbe

