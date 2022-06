Letovi iz Saudijske Arabije možda ipak od sredine jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čarter linija između Crne Gore i Saudijske Arabije mogla bi biti uspostavljena sredinom jula, saopštio je član Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore rekao da je Saudijska Arabija dobila bezvizni režim prema Crnoj Gori, nakon što je aktuelna postala priča o dolasku njihove low-cost kompanije.

“Bilo je dogovoreno i oni su rezervisali slotove, s tim što ta rezervacija slotova u avio-industriji ne mora da znači mnogo”, kazao je Dobardžić.

On je podsjetio da su zbog nedostatka kabinskog osoblja i pilota odustali od, po Crnu Goru, veoma važne linije, prenosi portal RTCG.

“Najave su i obećanja s njihove strane da će se to sljedeće godine dešavati na liniji i iz Rijada i iz Džede. Pošto sam i sam proaktivan, ne želim da propustimo ništa. Upravo je tada uspostavljena veza između mene i koleginice Dragane Frantov iz Air Montenegra, gdje sam napravio uvezivanje između nje i partnera iz Saudijske Arabije koji ranije nijesu mogli da ostvare letove prema Crnoj Gori”, rekao je Dobardžić.

On je naveo da su oni sada u nekoj završnici da čarter linije na relaciji Rijad-Podgorica počnu od polovine jula, što bi bila dobra uvertira za neku narednu sezonu.

„Ja sam optimista, oni su blizu finalizacije tog ugovora da će se ta linija ove godine uspostaviti. Posebno me raduje da će naša nacionalna avio-kompanija obavljati te letove”, rekao je Dobardžić.

On je, pored ostalog, saopštio da će podgorički aerodrom u relativno kratkom i brzom periodu dobiti međunarodnu sertifikaciju.

Prema riječima Dobardžića, za sertifikaciju tivatskog aerodroma su potrebna velika novčana izdvajanja, što Aerodromi Crne Gore sada nijesu u mogućnosti.

Bez seritifikacije, kako je rekao, nije moguće ni noćno slijetanje na tivatski aerodrom.

“Onog momenta kad se izvrši sertifikacija tivatskog aerodroma vrlo brzo se može omogučiti noćno slijetanje”, dodao je Dobardžić.

On je rekao da su na kraju maja imali preko 460 hiljada opsluženih putnika.

“U maju smo imali oko 170 hiljada opsluženih putnika, što je ogroman rast u odnosu na prošlu godinu. To su jako dobri pokazatelji”, kazao je Dobardžić, navodeći da se rast očekuje i u junu.

Kad je u pitanju poređenje s rekordnom 2019. godinom, on je rekao da su po procentu opsluženih putnika na skoro 75 odsto.

“Što se tiče vazduhoplova, i tu smo napravili odličan rezultat. Broj opsluženih vazduhoplova je 3,15 hiljada”, saopštio je Dobardžić.

On je ocijenio da će sezona biti odlična, ako se ovaj trend nastavi.

