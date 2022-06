Lakićević dio tima UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši direktor Poreske uprave Crne Gore i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Milan Lakićević, postao je dio tima Uprave prihoda i carina (UPC).

Iz UPC su kazali da je Lakićević postao dio njihovog tima zbog profesionalnih kompetencija i doprinosa koji svojim znanjem i iskustvom može pružiti kroz savjetodavni rad.

„UPC, na putu ka ostvarivanju svoje misije i vizije, posebnu pažnju poklanja kompetencijama kadra. Znanje, iskustvo, profesionalizam i integritet, temelji su na kojima počiva uspješna realizacija definisanih ciljeva“, objasnili su iz Uprave.

Lakićević je redovni profesor Ekonomskog fakulteta, a od 2013. do 2015. godine obavljao je funkciju direktora Poreske uprave Crne Gore.

Lakićević je i profesor na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Studijama menadžmenta u Podgorici i Bijelom Polju, između ostalog, na predmetima Finansijski menadžment, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Korporativne finansije, Biznis analiza i Analiza poslovanja.

On je i gostujući je profesor na postdiplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Banjaluci na predmetu Korporativne finansije.

U periodu od 2007. do 2012. godine Lakićević je obavljao dužnost prodekana za naučno-istraživački rad i odnose sa javnošću na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a bio je i rukovodilac smjera Računovodstvo i revizija na akademskim postdiplomskim studijama i smjera Menadžment investicijama na primijenjenim postdiplomskim studijama.

Lakićević je predsjednik Revizorskog odbora Elektroprivrede i predsjednik Odbora direktora Otrant komerca. Bio je član Upravnog odbora Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore i Odbora za reviziju NLB Montenegrobanka, a obavljao je i dužnosti člana Odbora direktora i predsjednika tog tijela u više preduzeća.

