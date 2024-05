Kuća maslina objavila konkurs za izradu znaka i logotipa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kuća maslina objavila je danas javni konkurs za izradu znaka i logotipa društva i javni poziv za izlaganje i prodaju vlastitih domaćih poljoprivredno-prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, suvenira, rukotvorina i prezentaciju usluga ruralnog turizma.

Predmet konkursa za izradu znaka i logotipa je dostavljanje ponuda za kreiranje idejnog rješenja znaka i logotipa za Kuću maslina u Baru.

“Konkursni rad treba da sadrži znak (grafički element) i logotip – ispis sa nazivom KUĆA MASLINA (na crnogorskom jeziku), kao i HOUSE OF OLIVES (na engleskom jeziku), u kolor i u crno-bijeloj verziji rješenja”, navodi se u saopštenju.

Cilj javnog konkursa je da se dobije kvalitetno i autentično rješenje znaka i logotipa društva, a potrebno je da isto bude originalno i jedinstveno, da odražava simboliku masline i maslinovog ulja, multifunkcionalnosti objekta Kuće maslina kao centra razvoja crnogorskog maslinarstva.

“Neophodno je da idejno rješenje znaka simbolizuje djelatnost Kuće maslina i tradiciju bavljenja maslinarstvom u Crnoj Gori, te da sa odgovarajućom grafikom bude adekvatan reprezent Kuće maslina u Crnoj Gori i u inostranstvu”, navodi se u konkursu.

Odabrano idejno rješenje znaka i logotipa koristiće se na svim zvaničnim dokumentima društva, u marketinškim aktivnostima, te na poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima u okviru Kuće Maslina.

Nagradni fond za najbolje idejno rješenje iznosi hiljadu EUR. Javni konkurs je otvoren do 14. juna.

Kada je riječ o javnom pozivu, u prizemlju multifunkcionalnog objekta Kuće maslina, smješten je izložbeno-prodajni prostor, to jest prostor za degustaciju i prodaju domaćih, poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

“Osim maslinovih ulja, svi zainteresovani proizvođači sa teritorije Crne Gore, koji ispunjavaju uslove predviđene ovim javnim pozivom, moći će da izlože i ostale proizvode iz sektora maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja (stone masline, maslinovo ulje sa aromatičnim i ljekovitim biljem, maslinovo ulje sa začinskim biljem, paste od maslina, prirodna kozmetika na bazi maslinovog ulja), kao i iz drugih sektora poljoprivrede (crvena, roze i bijela vina, ostala alkoholna pića, sokove od voća i druge voćne prerađevine, med i druge pčelinje proizvode, sušeno i kandirano voće, lokalne delicije, mesne i mliječne prerađevine, riblje proizvode, čajeve)”, navodi se u pozivu.

Osim poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, omogućeno je izlaganje suvenira od drveta masline koje je dobijeno isključivo od rezidbenih ostataka, kao i drugih suvenira iz domaće radinosti u čijoj su proizvodnji utrošene lokalne sirovine i/ili oslikavaju ambijentalna i kulturno-istorijska bogatstva Bara i ostalih predjela Crne Gore.

“Takođe, u prostoru je omogućeno reklamiranje ponude svih gazdinstava koja nude smještaj i ishranu u skladu sa strateškim ciljevima razvoja ruralnog turizma Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Javni poziv je otvoren do 5. jula, odnosno do ispunjavanja izložbenih pozicija.

Tekst javnog poziva i javnog konkursa može se preuzeti sa sajta www.kucamaslina.me ili u administrativnim prostorijama društva.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti kontaktom na e-mail [email protected] ili putem broja telefona 068 – 284 – 058.

