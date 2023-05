Kroz novu modernu web platformu IRF nastavlja da podstiče razoj privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond (IRF), novom strategijom komunikacija i modernom online platformom, koje su realizovane kroz podršku britanske Vlade, poboljšava pristup finansijama mikro, malim i srednjim preduzećima i unapređuje komunikaciju sa svim ciljnim grupama.

Tim povodom danas su izvršna direktorica IRF-a, Irena Radović i britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Karen Maddocks predstavile projekat kojim je britanska Vlada podržala IRF u misiji stvaranja konkurentnije, razvijenije crnogorske ekonomije, koja je istinski motor razvoja cjelokupnog društva.

„Ovom vrijednom donacijom, IRF će imati novi okvir poruka ka građanima, redizajniranu veb stranicu koja će biti pristupačnija njenim korisnicima i novu strategiju komunikacija koja će još više približiti IRF krajnjim korisnicima, koji žele da realiziju svoju viziju i biznis ideju ili podignu svoj postojeći biznis na viši nivo“, navodi se u saopštenju.

Radović je rekla da joj je veliko zadovoljstvo što je ta vrijedna donacija u formi tehničke podrške britanske Vlade došla u IRF, koji je u prethodnom periodu crnogorska preduzeća i opštine podržao sa preko 1,8 milijardi EUR kroz 4,5 hiljada projekata, uz najpovoljnije uslove kreditiranja na crnogorskom tržištu, doprinoseći održivom ekonomskom razvoju Crne Gore. Ova podrška je rezultat saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, bez izdvajanja iz budžeta Crne Gore.

Unapređenjem komunikacione strategije i redizajnom, implementacijom novih i unaprjeđenjem postojećih funkcionalnosti, uz podršku Vlade Velike Britanije, IRF je dobio novu i modernu web interaktivnu platformu koja u potpunosti prati evropske i svjetske trendove.

„Korisnici novog web sajta IRF-a će se, već nakon prvih nekoliko klikova, uvjeriti u sve prednosti novog dizajna i poboljšano korisničko iskustvo koje on donosi. Uz lakše snalaženje i jednostavniji pristup informacijama o našim kreditnim linijama, korisnici na jednom mjestu mogu pronaći informacije o svim proizvodima i uslugama IRF-a i odlučiti šta u najvećoj mjeri zadovoljava njihove potrebe. Dodatno, na novoj stranici je unaprijeđen proces podnošenja online zahtjeva za sve naše kreditne linije“, navela je Radović.

Ona je ocijenila da je zajednički realizovan projekat odlična osnova za dalju digitalizaciju poslovanja IRF-a gdje su prema Vladi već pokrenuli brojne inicijative vezane za omogućavanje pristupa elektronskim bazama podataka nadležnih državnih organa uključujući Poresku upravu, Upravu za katastar, Centralnog registra privrednih subjekata sve u cilju digitalizacije procesa, ubrzanja i pojednostavljenja procedura, te stvaranja dodatnih pretpostavki za najavljenu transformaciju IRF-a u Crnogorsku razvojnu banku.

„Koristim priliku da još jednom zahvalim timu Vlade Velike Britanije, kao i ambasadorki Maddocks, na kontinuiranoj podršci, saradnji, transferu znanja i iskustva našem timu u IRF-u, kojim je omogućena uspješna realizacija i ovog značajnog projekta”, dodala je Radović.

Maddocks je navela da joj je drago potpisati sporazum sa IRF-om u ime britanske Vlade.

„Podržavamo IRF da sprovede novu komunikacionu strategiju. Nadamo se da će novi izgled veb stranice i informativna kampanja pomoći novoj publici da postane svjesna sredstava koje IRF može pružiti – posebno ženama i mladima u Crnoj Gori koji žele da posluju u zelenoj ekonomiji i digitalnom sektoru“, rekla je Maddocks.

Ona je rekla da će, u krajnjem, to pomoći otvaranju više radnih mjesta i doprinijeti razvoju crnogorske privrede.

IRF, kako se dodaje, ima ključnu ulogu u jačanju ekonomskog rasta Crne Gore kroz investiranje u razvojne projekte crnogorske privrede.

„Isticanjem uspješnih priča, snažnom podrškom mikro, malim i srednjim preduzećima, izgradnjom čvršćih partnerstava sa poslovnim udruženjima i saradnjom sa opštinama širom Crne Gore, IRF sprovodi svoju razvojnu misiju uz snažnu posvećenost zelenoj ekonomiji i digitalnoj transformaciji“, zaključuje se u saopštenju.

