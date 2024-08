Krivične prijave zbog gradnje bez dokumentacije

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su kotorskom Osnovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv T.Z. (40), K. M. (46), A. S. (51) i pravnog lica „Trpeza”, koji su sumnjiče za građenje objekata bez prijave i dokumentacije, saopštili su iz Uprave policije.

Precizira se da su krivične prijave podnijeli službenici Sektora za borbu protiv kriminala i Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenja finananijskih istraga.

„Utvrđeno je da su vlasnici katastarskih parcela 747/1 i 748/1 KO Kavač, koje su u vlasništvu pravnog lica “Trpeza”, čiji je osnivač i izvršni direktor T.Z. i katastarske parcele 747/2 KO Kavač u vlasništvu K. M. i katastarske parcele 748/2 KO Kavač u vlasništvu A. S., bez prijave gradnje i građevinske dozvole izdate od nadležnog organa, radili saobraćajnicu koja prolazi kroz sve četiri navedene parcele“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su nakon izvršenog krivičnog djela i pored izdate mjere zabrane od urbanističko-građevinske inspekcije 31. jula prošle godine, kako je utvrđeno u postupku izviđaja, prijavljeni nastavili sa radovima na pomenutoj saobraćajnici.

„Prostornim planom Opštine Kotor na predmetnim parcelama nije predviđena saobraćajnica, dvije parcele su o kulturi šuma, a preostale dvije parcele su namijenjene za gradnju naselja“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je kompletna teritorija Opštine Kotor u zahvatu prirodnog i samostalnog dobra.

„Iz čega proizilazi da je prilikom pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova, na kompletnoj teritoriji opštine Kotor neophodna saglasnost Zavoda za zaštitu kulturnih dobara što prijavljeni takođe nijesu imali“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se dvije procesuirane osobe u evidencijama policije vode kao članovi jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe koja djeluje na međunarodnom i transnacionalnom nivou, dok je treća identifikovana kao dio njihove kriminalne mreže.

„Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, nastaviće sa intezivnim aktivnostima u svim aspektima svoje nadležnosti na neutralisanju djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, otkrivanju i procesuiranju svih osoba koja vrše krivična djela protiv životne sredine, odnosno građenja bespravnih objekata na cijeloj teritoriji Crne Gore, a naročito na zaštićenim područjima“, rekli su iz policije.

