Krivična prijava zbog utaje poreza od skoro 85 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv preduzeća FU&SPES i odgovorne osobe M.Č.(46), zvog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa od skoro 85 hiljada EUR.

Nikšićka policija je krivičnu prijavu podnijela zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko obavještajne poslove i u saradnji sa službenicima Poreske uprave (PU).

„M.Č. je kao vlasnik, odnosno odgovorna osoba i izvršni direktor u preduzeću FU&SPES, u periodu od dana registracije te firme, 22. februara 2022, do 31. marta ove godine, u cilju izbjegavanja plaćanja poreskih dažbina, a što mu je preduzeće omogućilo, podizao novac u gotovini nalogom za podizanje sa računa prijavljenog preduzeća kod banke, bez dokumentacije o korišćenju sredstava“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

On je, kako se sumnja, dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima – umanjujući prihode, a uvećavajući rashode – troškove i nije obračunavao porez na dodatu vrijednost i poreze i doprinose na lična primanja u skladu sa zakonom.

Na taj način je utajio porez u iznosu od 84,45 hiljada EUR i nanio štetu budžetu Crne Gore.

