Krgović Šarović: Žabljak mora naći nove alternative za razvoj zimskog turizma

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Ova sezona je pokazala da Žabljak mora pronaći nove alternative za razvoj zimskog turizma, a ne samo Skijalište, koje je već duži period u izvjesnim problemima, prije svega infrastrukturno, saopštila je direktorica žabljačke Turističke organizacije, Vanja Krgović Šarović.

„Mislim da je dobro razmišljati u pravcu prekomponovanja u zimski nordijski centar. Ta vrsta razvoja ima dobru perspektivu, jer je nordijsko skijanje jako popularno na globalnom nivou, a Žabljak ima odlične terene i nije potrebna velika količina snijega. Finansijska ulaganja su znatno manja u odnosu na alpsko skijanje“, rekla je Krgović Šarović u intervjuu za Glasnik Privredne komore (PKCG).

Ona je podsjetila da je zimska sezona značajno kasnila u odnosu na projektovani datum početka, kao i da zbog nedostatka snijega nije bilo moguće organizovati glavne turističke aktivnosti.

„Drugi dio sezone je ispunio očekivanje, kako u broju posjeta, tako i mogućnošću stavljanja na raspolaganje svih turističkih kapaciteta. Prvi dio sezone je i tek kako važan, jer uključuje praznike, školski raspust, koji su dobra prilika za boravak na Žabljaku i tu se mnogo izgubilo. Izgubljeno je teško nadoknaditi, tako da ćemo na kraju kada sumiramo sve rezultate, imati sezonu koja se zasigurno neće moći upisati na listu uspješnih“, kazala je Krgović Šarović.

Glavni gosti tokom sezone bili iz Crne Gore, za kojom slijedi Srbija, pa su oni u ukupnoj strukturi činili 90 do 95 odsto turista. Ostali manji procenti bili su iz Hrvatske, Rusije i Ukrajine.

Krgović Šarović je saopštila da se Turistička organizacija ne bavi realizovanjem infrastrukturnih projekata, već da je to u nadležnost Opštine.

„Naš dio posla je promocija i upotpunjavanje već postojećih turističkih sadržaja određenim aktivnostima. U ovoj godini planiramo organizovanje niz događaja iz oblasti kulture, sporta i kongresnog turizma. Žabljak ima dosta infrastrukturnih problema. Zbog velikog pritiska gradnje, jako je važno rekonstruisati vodovodni sistem, koji će obezbjeđivati dovoljnu količinu vode, posebno u mjesecima kada je veliki pritisak turista“, rekla je Krgović Šarović.

Ona smatra da su potrebni veliki hoteli sa ozbiljnim smještajnim kapacitetom i dodatnim sadržajima i uslugama, kongresne sale, kao i prostor za organizovanje različitih dešavanja i zabava.

Krgović Šarović je podsjetila da je Opština osnivač Turističke organizacije, te da postoji saradnja, koja se uglavnom odnosi na kreiranje razvojne turističke politike, pripremanje godišnjih planova aktivnosti.

„Turistička organizacija nije budžetska jedinica Opštine, već raspolaže svojim ličnim budžetom i u skladu sa njim planira aktivnosti. Saradnja svake turističke organizacije sa opštinom je od izuzetnog značaja, posebno kada je u pitanju naplata turističke takse, članskog doprinosa i boravišne takse, koji su glavni izvori finansiranja“, objasnila je Krgović Šarović.

Kada su u pitanju predviđanja za ovu godinu, ona smatra da se može očekivati vrlo teška turistička godina.

„Prije svega u državi imamo jednu politički vrlo “klimavu” situaciju. Vrlo su česte kadrovske promjene, na lokalnom i nacionalnom nivou. Sva politička previranja utiču na svaku privrednu granu. Turizam je tu jako osjetljiv i sve te turbulencije će uticati na ozbiljan razvoj, kreiranje vizije i strategije daljeg razvoja“, rekla je Krgović Šarović.

Ona je kazala da se razvoj turizma na Žabljaku uglavnom bazira na otvorenim sadržajima i aktivnostima u prirodi, ali perspektiva mora biti u održivom turizmu po smjernicama UNESCO razvoja.

„Nacionalni park Durmitor ima tu veliku prednost, što je dio svjetske kulturne baštine. Ta činjenica donosi velike benefite, ukoliko se strateški kvalitetno iskoristi. Zato je jako važno u izradi dugoročnih akcionih planova uključiti sve bitne institucije sa lokalnog, nacionalnog nivoa, kao i UNESCO tim. Konkretno, Žabljak ima odlične resurse i potencijale za razvoj jedne zanimljive zelene destinacije, uz pažljivo planiranje i podizanje kvaliteta ponude“, navela je Krgović Šarović.

Ona je dodala da je, uz to, destinacijski menadžment jako važan, na nivou cijele države, jer turistički, Crna Gora je mala i zanimljiva destinacija. Nosioci destinacijskog menadžmenta ne mogu biti ni lokalne i Nacionalna turistička organizacija (NTO), već nezavisna biznis firma, čiji je jedini posao i zadatak razvoj destinacije.

