Kretanje uragana i slabiji dolar podstakli cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima s najnižeg nivoa u posljednjih devet mjeseci, podstaknute ograničenjima ponude iz američkog dijela Meksičkog zaliva uoči udara uragana Iana i blagog pada američkog dolara.

Cijena barela sirove nafte na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje porasla 1,11 USD na 85,17 USD. Barel je na američkom tržištu skočio 1,08 USD na 77,79 USD, prenosi Hrportfolio.

Očekivanja analitičara da bi Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici, poznati kao OPEC+, mogli pokrenuti mjere da zaustave pad cijena smanjenjem snabdijevanja, takođe su podstakli cijene. Sljedeći sastanak OPEC+ biće 5. oktobra.

Cijene sirove nafte skočile su početkom godine. U Londonu se cijena barela u martu, nakon ruskog pokretanja invazije na Rusiju, približila rekordnom nivou od 147 USD i dodatno povećala brigu za ponudu.

Međutim, nakon toga je prevagnula zabrinutost zbog recesije, visokih kamata i snage dolara.

Zatišje jačanja ​​američkog dolara, koji je ranije dostigao najviši nivo u zadnjih 20 godina, takođe je podstakao cijene. Jak dolar čini sirovu naftu skupljom za kupce koji koriste druge valute i odvraća ulagače od rizične imovine.

Smanjenje snabdijevanja ponovo je u fokusu i cijenama daje određenu podršku. British petroleum i Chevron su objavili da su zaustavili rad platformi na pučini Meksičkog zaliva zbog približavanja uragana Ian.

Pad cijena nafte povećava nagađanja da bi OPEC+ mogao intervenisati. Irački ministar nafte rekao je u ponedjeljak da grupa prati cijene i da ne želi njihovo naglo povećanje ili potonuće.

U odvojenom je izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 3,17 USD na 89,5 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS