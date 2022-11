Kreiraće zajedničku turističku ponudu za treća tržišta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Srbija kreiraće zajedničku turističku ponudu prema Kini, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, dogovoreno je na sastanku crnogorskog ministra ekonomskog razvoja i turizma Gorana Đurovića i srpskog ministra turizma i omladine Huseina Memića.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT), saradnja Crne Gore i Srbije u oblasti turizma i kreiranje zajedničke ponude na trećim tržištima bile su glavne teme sastanka Đurovića i Memića u Beogradu.

Đurović je naveo da je riječ o zajedničkoj turističkoj ponudi, posebno za tržišta Kine, Kanade, Amerike.

“I već smo dogovorili da se naprave radne grupe koje će početi polako da kreiraju pakete za ta daleka tržišta i destinacije koje interesuje takva ponuda”, kazao je Đurović.

Cilj je, kako je dodao, da saradnju nastave i u narednom periodu i da razmjenjuju dobra iskustva.

“Iskoristio sam priliku da Memića pozovem da bude gost kod nas u Crnoj Gori, i da i tu damo još jedan podsticaj našoj saradnji u narednom periodu”, kazao je Đurović.

Memić je kazao da će riješiti neke loše stvari koje imaju i Srbija i Crna Gora.

“Tu prije svega mislimo na radnu snagu koja je jedan od gorućih problema. Želja nam je da zajedno radimo na tim problemima i da negde zajedno u perspektivi otvaramo nova zajednička tržišta”, naveo je on.

Ministri su, kako je saopšteno, istakli da su odnosi dvije države dobri i da se sektor turizma oporavlja nakon korona krize.

Dodaje se da su uz pitanje radne snage, kao zajednički izazovi prepoznati poboljšanje putne infrastrukture i smanjenje čekanja na graničnim prelazima tokom sezone.

Iz MERT-a su naveli da je susret ministara organizovan uoči sjutrašnjeg otvaranja 53. Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu na kome Crna Gora i ove godine učestvuje kao država partner.

Oni su naveli da će u saradnji sa MERT-om, Nacionalna i lokalne turističke organizacije sa strateškim partnerima i crnogorskom turističkom privredom u Novom Sadu, predstaviti zimsku turističku sezonu i doček Nove godine u Crnoj Gori.

Novosadski sajam održava se od 17. do 19. novembra, a u saradnji sa organizatorom biće organizovane brojne propratne aktivnosti među kojima panel diskusije i B2B sastanci sa turoperatorima.

Navodi se da štand Crne Gore iznosi 200 metara kvadratnih.

Iz MERT-a su rekli da će na sajmu učestovovati lokalne turističke organizacije Budve, Bara, Herceg Novog, Tivta, Ulcinja i Kotora, Kolašina, Žabljaka, Nikšića, Danilovgrada, Andrijevice.

Na sajmu su učestvovali i strateški partneri Hotelska grupa Budvanska rivijera, Turistička agencija Gold travel, Air Montenegro i Javno preduzeće Skijališta.

